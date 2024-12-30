2024回顧／俄烏、中東烽火難歇 敘利亞一夕變天
敘利亞阿塞德垮台
12月8日，敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)政權遭到反抗軍「沙姆解放組織」(Hay'at Tahrir al-Sham，HTS)與土耳其支持的民兵組織「敘利亞國民軍」(Syrian National Army)推翻，終結阿塞德家族超過53年的獨裁統治。
阿塞德及其家人流亡莫斯科，獲得俄羅斯庇護。
敘利亞國營媒體10日報導，沙姆解放組織已任命巴席爾(Mohammed al-Bashir)擔任看守總理，過渡政府將運作至2025年3月1日。
阿塞德政權垮台後，敘利亞政局陷入混亂，南部鄰國以色列和北部鄰國土耳其對敘利亞的軍事基地發動大規模空襲，以色列另派地面部隊跨越該國占領的戈蘭高地(Golan Heights)，暌違50年首次進入以色列與敘利亞協議的非軍事區。
以哈衝突釀加薩危機
2023年10月7日，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)突襲以色列造成1200人死亡，綁架250多名人質；以色列不甘示弱，10月27日入侵哈瑪斯控制的巴勒斯坦地區加薩走廊(Gaza Stripe)。
今年5月7日，以色列進軍拉法(Rafah)，加薩走廊泰半人口在拉法躲避以哈戰火，而以軍此舉顯然無視美國呼籲克制平民傷亡的壓力。
以色列持續的空襲和軍事行動在巴勒斯坦造成大規模人道危機，截至今年10月已知超過4萬6000人喪命，包括4萬多名巴勒斯坦人和1700多名以色列人；此外，加薩走廊的暴力、飢荒和疾病，威脅著數百萬人的性命。
真主黨停火
以色列和真主黨2023年10月8日以來持續交戰，時至今年10月1日，以色列開始入侵黎巴嫩。
11月26日，拜登總統宣布以色列與黎巴嫩軍事組織「真主黨」(Hezbollah)達成停火協議，力促雙方結束敵意行動。
停火協議大多依循聯合國第1701號決議(UN Resolution 1701)的指導方針，該決議結束2006年黎巴嫩戰爭，但其條款從未落實。
美國斡旋的停火協議要求停止敵對行動60天，以色列在此期間必須從黎巴嫩南部撤軍，真主黨則必須退回利塔尼河(Litani River)北部。
烏俄戰爭破1000天
俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，總統普亭宣布發動「特別軍事行動」以便對烏克蘭「去軍事化並清除納粹份子」，並聲稱沒有計畫占領該國。此舉遭到國際譴責，許多國家對俄羅斯實施制裁，並向烏克蘭提供人道和軍事援助。
今年8月，烏克蘭首次直接攻進俄羅斯境內，入侵俄羅斯西部州庫斯克(Kursk Oblast)地區。
今年11月19日是俄羅斯入侵烏克蘭第1000天，獲得拜登政府許可後，烏克蘭在當天首次使用美製陸軍戰微飛彈(ATACMS)攻擊俄國領土。據統計至少3萬名烏克蘭人陣亡，超過70萬名俄羅斯士兵在戰鬥中受傷或送命。
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