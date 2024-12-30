2024回顧／俄烏、中東烽火難歇 敘利亞一夕變天

敘利亞反抗軍在不到兩周時間內，推翻阿塞德家族逾50年的統治。圖為流亡的阿塞德總統的畫像彈痕累累。(美聯社)

敘利亞 阿塞德垮台

12月8日，敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)政權遭到反抗軍「沙姆解放組織」(Hay'at Tahrir al-Sham，HTS)與土耳其支持的民兵組織「敘利亞國民軍」(Syrian National Army)推翻，終結阿塞德家族超過53年的獨裁統治。

阿塞德及其家人流亡莫斯科，獲得俄羅斯庇護。

敘利亞國營媒體10日報導，沙姆解放組織已任命巴席爾(Mohammed al-Bashir)擔任看守總理，過渡政府將運作至2025年3月1日。

阿塞德政權垮台後，敘利亞政局陷入混亂，南部鄰國以色列 和北部鄰國土耳其對敘利亞的軍事基地發動大規模空襲，以色列另派地面部隊跨越該國占領的戈蘭高地(Golan Heights)，暌違50年首次進入以色列與敘利亞協議的非軍事區。

以哈衝突釀加薩危機

2023年10月7日，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)突襲以色列造成1200人死亡，綁架250多名人質；以色列不甘示弱，10月27日入侵哈瑪斯控制的巴勒斯坦地區加薩走廊(Gaza Stripe)。

今年5月7日，以色列進軍拉法(Rafah)，加薩走廊泰半人口在拉法躲避以哈戰火，而以軍此舉顯然無視美國呼籲克制平民傷亡的壓力。

以色列持續的空襲和軍事行動在巴勒斯坦造成大規模人道危機，截至今年10月已知超過4萬6000人喪命，包括4萬多名巴勒斯坦人和1700多名以色列人；此外，加薩走廊的暴力、飢荒和疾病，威脅著數百萬人的性命。

真主黨停火

以色列和真主黨2023年10月8日以來持續交戰，時至今年10月1日，以色列開始入侵黎巴嫩。

11月26日，拜登總統宣布以色列與黎巴嫩軍事組織「真主黨」(Hezbollah)達成停火協議，力促雙方結束敵意行動。

停火協議大多依循聯合國第1701號決議(UN Resolution 1701)的指導方針，該決議結束2006年黎巴嫩戰爭，但其條款從未落實。

美國斡旋的停火協議要求停止敵對行動60天，以色列在此期間必須從黎巴嫩南部撤軍，真主黨則必須退回利塔尼河(Litani River)北部。

在掃蕩哈瑪斯後，以色列揮軍東進，攻擊黎巴嫩的真主黨據點。(美聯社)

烏俄戰爭破1000天

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭 ，總統普亭宣布發動「特別軍事行動」以便對烏克蘭「去軍事化並清除納粹份子」，並聲稱沒有計畫占領該國。此舉遭到國際譴責，許多國家對俄羅斯實施制裁，並向烏克蘭提供人道和軍事援助。

今年8月，烏克蘭首次直接攻進俄羅斯境內，入侵俄羅斯西部州庫斯克(Kursk Oblast)地區。