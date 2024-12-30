南韓空難再重創美國波音公司 今年已遇品管危機+罷工

多家媒體報導，美國航太巨擘波音 公司今年「流年不利」，不僅疲於因應飛安和飛機製造的品管危機，員工大罷工也造成旗下兩家最大飛機製造廠的生產癱瘓而損失數十億美元；29日南韓空難又一次重創波音。

除了民航業務，波音的太空計畫也出包。6月兩名太空人 搭乘波音旨在重複利用的「星際飛機」到地球軌道上的國際太空站，但因飛機技術問題而受困，9月才以空機方式先返回地球。

波音10月在罷工期間宣布將裁員1.7萬名員工以應對公司財務，即所謂全球裁員1%員工的「調整與再培訓」計畫，直到11月4日才結束逾七周、要求資方大幅調薪的罷工行動。

美國聯邦航空總署(FAA)10月也對波音是否遵守相關安全規範展開為期三個月的稽核。FAA說稽核將審查波音安全流程的幾項關鍵部分。

FAA在1月阿拉斯加航空發生空中掉艙門的驚魂後，就發現波音涉及多起有關製造品管、零件處理和存儲的違規問題。除了硬體問題，航空諮詢公司Leeham分析師費姆還提到波音內部正面臨信任危機，「員工已不再相信高階主管的話」。

朝鮮日報報導，這架失事的波音737-800於2009年生產，2017年起由濟州航空 營運，主要執飛中短程航線，南韓目前共有101架相同型號的飛機。

截至今年9月，波音已交機737-800近5000架，是737系列中最受歡迎的機型。目前擁有波音737-800的航空公司上百家，包括美國航空、聯合航空、西南航空、阿拉斯加航空、愛爾蘭瑞安航空、中國國際航空等，華航機隊中也有波音737-800。

濟州航空是總部位於韓國濟州的低成本航空公司 ，創立於2005年，這次的事故是繼2007年滑出跑道後，18年來最大的嚴重死傷墜機事故。

回顧波音737-800空難史，從2006年以來共發生26起意外，以下10起釀成死亡：

2006年9月29日：巴西高爾航空(GOL Linhas Aéreas Inteligentes)1907號班機與一架巴西航空工業有限公司(Embraer S.A.)公務機相撞後墜毀，機上154人全數罹難。

2007年5月5日：肯亞航空(Kenya Airways)507號班機在飛往首都奈洛比途中墜入沼澤，機上114人全數罹難。

2009年2月25日：土耳其航空(Turkish Airlines)1951號班機下降過程墜毀，9人死亡。

2010年1月25日：衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)409號班機墜毀地中海，機上90人全數罹難。

2010年5月22日：印度航空快運(Air India Express)812號班機在印度門格洛爾機場降落時衝出跑道，158人死亡。

2016年3月19日：杜拜航空(Flydubai981)號班機在俄羅斯羅斯托夫機場墜毀，機上62人全數罹難。

2018年4月17日：美國西南航空(Southwest Airlines)1380號班機在飛行途中引擎整流罩碎裂，打破機身舷窗，1名乘客死亡。

2020年1月8日：烏克蘭國際航空(Ukraine International Airlines)752號班機在伊朗德黑蘭起飛不久被飛彈擊落，機上176人全數罹難。

2022年3月21日：中國東方航空5735號班機飛往廣州途中墜毀，機上132人全數罹難，是中國21世紀來最大空難。

2024年12月29日：濟州航空降落時衝出跑道，機上181人，其中179人死亡。