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聯航飛茂宜島班機降落後 主起落架輪艙驚現屍體

編譯陳韻涵／綜合報導
聯合航空24日從芝加哥飛往夏威夷的客機，降落茂宜島後在其中一個主起落架的輪艙中發現一具屍體。(路透)
聯合航空24日從芝加哥飛往夏威夷的客機，降落茂宜島後在其中一個主起落架的輪艙中發現一具屍體。(路透)

聯合航空(United Airlines)24日從芝加哥飛往夏威夷的UA202航班客機，降落茂宜島(Maui)後在其中一個主起落架的輪艙中發現一具屍體，警方已立案調查。

聯合航空聲明指出，發現遺體的客機是波音787-10客機，該航班平安夜當日下午抵達茂宜島卡胡盧伊機場(Kahului airport)。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，聯合航空UA202班機24日上午9時31分(中部標準時間)從芝加哥歐海爾機場(O'Hare International Airport)起飛，夏威夷時間24日下午2時12分降落茂宜島卡胡魯伊機場，比預定抵達時間提早34分鐘。

另航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，這架飛機原定當天下午稍晚從茂宜島改掛UA203航班編號從茂宜島飛回芝加哥，但因機上發現屍體，導致UA203航班取消。

聯合航空表示，「起落架輪艙只能從飛機外部進入，目前不清楚死者是何時、如何進入輪艙」，航空公司配合警方調查；警方已著手驗屍並蒐集鑑識證據，尚未公布死者身分等細節。

有線電視新聞網(CNN)報導，躲在飛機輪艙裡是常見的偷渡方式。

聯邦航空管理局(FAA)表示，窩藏輪艙偷渡的幾乎都難逃死劫，其中至少77%是無證移民。

飛機離地並收回起落架後，輪艙內的空間狹小，偷渡客常被壓死；許多機型的輪艙空間，甚至比汽車後車廂還小。

而且當飛機到達一定高度，含氧量會變得極低，讓偷渡客失去意識而昏迷；飛行途中，機外溫度可能驟降至華氏零下75度或華氏零下80度，不利血液流動，凍傷和失溫風險極高。

偷渡客 茂宜島 聯合航空

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