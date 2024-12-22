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川普任命官員恐不利工會 亞馬遜、星巴克聖誕前鬧罷工

編譯盧炯燊／綜合報導
亞馬遜的送貨車司機在19日發起罷工，要求公司承認工會及達成新勞工協議。(美聯社)
亞馬遜的送貨車司機在19日發起罷工，要求公司承認工會及達成新勞工協議。(美聯社)

今年美國大規模罷工行動接二連三，先後是波音工廠工人、東部與墨西哥灣沿岸港口碼頭工人、電子遊戲表演者、拉斯維加斯酒店與賭場員工……，直至聖誕假期前一星期，工潮依舊不平靜。星巴克(Starbucks)在多個主要城市的員工，20日起罷工5天，抗議勞資合約談判缺乏進展；電商巨擘亞馬遜(Amazon)的送貨車駕駛也在19日發起罷工，要求公司承認工會及達成新勞工協議。

全美三大都會區的星巴克員工從20日起發動連續五天大罷工，抗議勞資合約談判缺乏進展...
全美三大都會區的星巴克員工從20日起發動連續五天大罷工，抗議勞資合約談判缺乏進展。(美聯社)

對於工潮此起彼落，分析認為是自新冠疫情後，嚴重的通膨導致工薪階層生活備受影響，經濟不平等情況進一步加劇，在普天同慶的聖誕新年假期前採取工業行動，有助工人展示自己的實力，在談判中發揮影響力。

另外有勞工專家指出，亞馬遜及星巴克員工選擇目前的時機，其實與川普即將就任總統有關。

舊金山州立大學勞工和就業研究系主任洛根(John Logan)認為，相關工會及員工是有意趕在川普任命全國勞工關係委員會(NLRB)成員之前採取行動，藉以取得較佳的位置，因為NLRB一貫對勞工及工會較不友善。

洛根表示，如果工會在川普上任後才採取行動，到時要透過NLRB及法院來解決勞資糾紛，那幾乎肯定會失敗，因此趕在川普上任前公開向雇主施壓，是最後也是最好的機會。

但川普已提名與工會關係密切的俄勒岡州國會眾議員查韋斯-德雷默 (Lori Chavez-DeRemer) 為勞工部長，被視為發出訊號顯示，他在第二個任期會對勞工較為友善。

查韋斯-德雷默一直獲得工會的強烈支持，包括全國最大的國際卡車司機兄弟會(International Brotherhood of Teamsters)。這個工會號稱有130萬名會員，過去幾十年一直支持民主黨總統候選人，但今年轉支持川普。

NLRB 偏向資方或勞方其實很受總統影響，在拜登任內它就較為支持勞工。今年9月亞馬遜貨車司機投訴資方拒絕與勞方達成新合約時， NLRB 地區主管直指亞馬遜拒絕與工會談判屬於違法。

勞工部 川普 亞馬遜

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