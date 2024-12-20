不滿拜登被拉下 吉兒傳想報復裴洛西、賀錦麗…零互動畫面曝

在月初甘迺迪中心榮譽獎的頒獎儀式上，拜登夫婦(左一、左二)起立鼓掌，但和賀錦麗(右二)、任德龍夫婦完全沒有互動。(節取自New York Post影片)

就在拜登 準備卸任總統之際，消息人士指出，第一夫人吉兒正在煽動拜登與昔日民主黨 的盟友感情，包括歐巴馬、賀錦麗(Kamala Harris)與前眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)等人都是首要「報復」對象。

每日郵報報導稱，第一夫人吉兒拜登打算在任期最後期間，報復一些拜登的政治「盟友」。(美聯社)

每日郵報報導，拜登兩周前突然改變立場，赦免兒子杭特．拜登(Hunter Biden)，此舉激怒許多民主黨高層。現在消息人士表示，第一夫人一直在激勵她的丈夫，進一步加劇他同黨內同僚間的怒火。某位知情人士說，「吉兒對國會民主黨人、(更廣泛的)黨內同仁、歐巴馬家族、白宮內外的幕僚、媒體以及整個華府，都抱有一種錯誤的怨懟。我無法想像她不會鼓勵喬在其應有的理性判斷之外，選擇『玉石俱焚』的作法。」

據了解，這對「第一夫婦」特別瞄準前眾議院議長裴洛西下手，因為她曾率領一股勢力，逼迫拜登退出2024年選戰，並在拜登宣布退選的數小時前，親自致電要求他放棄競選。

本月稍早於華府舉行的「甘迺迪中心榮譽獎」(Kennedy Center Honors)頒獎典禮上，有人注意到裴洛西的座位距離頗遠且不在拜登夫婦的視線範圍內。過去數年，她與丈夫保羅．裴洛西曾是總統包廂的貴賓，如今他們卻被安排在樓下的座席。出席典禮的還包括副總統、稍早在選舉中落敗的賀錦麗以及其先生任德龍(Doug Emhoff)。

按照副總統禮遇，他們被安排坐在總統包廂內，就在拜登夫婦身旁。不過，敏銳的觀察者很快指出，當現場觀眾起立歡迎總統與第一夫人時，兩人卻連看也沒看賀錦麗夫婦一眼。

在月初甘迺迪中心榮譽獎的頒獎儀式上，拜登夫婦(左一、左二)起立鼓掌，但和賀錦麗(右二)、任德龍夫婦完全沒有互動。(美聯社)

影音來源：New York Post

今年白宮為幕僚與黨內支持者舉辦的節日派對比往年更少，因為總統與第一夫人兩人剛好都選在許多活動通常舉辦的12月第一周出國。(當時拜登在非洲，而吉兒則在歐洲)。拜登夫婦11月曾在白宮為支持者舉辦了一場大型晚宴。

不過，拜登在與賓客交談時被人看見偶爾拭去眼角的淚水。近幾周來，正當他即將結束任期與超過半世紀的公僕服務生涯時，整個人顯得頗為感傷。「我認為這是人之常情。這是他的一生所在，如今他正準備進入一個新的階段」，與拜登私交甚篤的民主黨眾議員丁格爾(Debbie Dingell)表示。

拜登目前正在考慮自己的下一步，許多人預期他會在德拉瓦州建立自己的總統圖書館；至於吉兒則即將退休。本周她宣布已在北維吉尼亞社區學院(Northern Virigina Community College)完成最後一學期的教學工作，她長期以來在該校任職英語教授。