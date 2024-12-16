我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

操控無人機闖波士頓機場空域 麻州逮2男

編譯俞仲慈／綜合報導

波士頓羅根國際機場(Logan Airport)14日突然出現神祕無人機闖入，構成空域危險，所幸警方及時逮捕兩名男子，化解危機。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，14日下午，波士頓一名員警發現一架無人機在羅根機場附近即將闖入限制空域。 

隨後該名員警使用高科技無人機監控器追蹤無人機位置、飛行軌跡以及飛手(operators)位置，鎖定飛手位於波士頓港島(Boston Harbor Island)，其中一座人跡罕至的長島(Long Island)，於是通報波士頓警察港口巡邏隊(Boston Police Harbor Patrol Unit)派員前往調查並發現三名嫌疑人。

不過三人企圖逃離警方追捕，其中有兩人被捕，並在其中一人背包內查獲一架無人機，至於第三名嫌疑人則搭乘一艘小船逃之夭夭，警方已經全力展開追捕。

根據警方公布的資料，兩名嫌犯身分分別是麻州查爾斯敦(Charlestown)42歲男子達菲(Robert Duffy)以及麻州橋水鎮(Bridgewater)32歲男子福西克(Jeremy Folcik)，兩人恐面臨非法入侵罪名指控，接受司法審判。

由於這起案件正值東北部發生一連串神祕無人機入侵事件，民眾人心惶惶，當局除了呼籲各界保持冷靜，還強調尚未有證據顯示，無人機入侵危害社會治安。

不過警方仍向聯邦機構施壓，要求提供更多無人機註冊資料，根據統計，目前在聯邦航空管理局(FAA)註冊的無人機共有79萬1597架，商業與娛樂用途幾乎各占一半，以執行攝影、農作、執法等任務。 

波士頓警局也公布聲明提醒民眾：「無人機休閒玩家應遵守FAA安全準則，實屬至關重要。」並強調：「飛手對空域限制應保持警覺並禁止操作無人機飛行在其他人員與車輛的上空。」

無人機 波士頓 麻州

上一則

寬縱貪汙法官 拜登特赦1500犯人惹民怨 「正義沒能實踐」

下一則

準國安顧問沃茲：無人機事件 凸顯美空域安全漏洞

延伸閱讀

眾多神秘無人機 現身南加夜空 有國安威脅？

眾多神秘無人機 現身南加夜空 有國安威脅？
神秘無人機頻現蹤 內定白宮國安顧問：凸顯安全漏洞

神秘無人機頻現蹤 內定白宮國安顧問：凸顯安全漏洞
專家：「戰車無用」影片去脈絡化 M1A2T可增加敵登陸難度

專家：「戰車無用」影片去脈絡化 M1A2T可增加敵登陸難度
無人機頻繁騷擾 紐約史都華機場關閉1小時 霍楚促聯邦積極調查

無人機頻繁騷擾 紐約史都華機場關閉1小時 霍楚促聯邦積極調查

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
遠嫁美國的女網友不捨媽媽在美不適應。美國生活示意圖，非新聞當事者。(路透)

華女遠嫁美國 盼母也定居遭拒「這裡太寂寞了」

2024-12-09 19:55

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
根據國務院最新規定，持有J-1訪問學者簽證的中國公民即日起無需再遵守項目結束後必須回國工作兩年的要求，可在美國境內直接申請轉換為H或L類工作簽證。（本報資料照片）

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

2024-12-12 11:51

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變