操控無人機闖波士頓機場空域 麻州逮2男

波士頓 羅根國際機場(Logan Airport)14日突然出現神祕無人機 闖入，構成空域危險，所幸警方及時逮捕兩名男子，化解危機。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，14日下午，波士頓一名員警發現一架無人機在羅根機場附近即將闖入限制空域。

隨後該名員警使用高科技無人機監控器追蹤無人機位置、飛行軌跡以及飛手(operators)位置，鎖定飛手位於波士頓港島(Boston Harbor Island)，其中一座人跡罕至的長島(Long Island)，於是通報波士頓警察港口巡邏隊(Boston Police Harbor Patrol Unit)派員前往調查並發現三名嫌疑人。

不過三人企圖逃離警方追捕，其中有兩人被捕，並在其中一人背包內查獲一架無人機，至於第三名嫌疑人則搭乘一艘小船逃之夭夭，警方已經全力展開追捕。

根據警方公布的資料，兩名嫌犯身分分別是麻州 查爾斯敦(Charlestown)42歲男子達菲(Robert Duffy)以及麻州橋水鎮(Bridgewater)32歲男子福西克(Jeremy Folcik)，兩人恐面臨非法入侵罪名指控，接受司法審判。

由於這起案件正值東北部發生一連串神祕無人機入侵事件，民眾人心惶惶，當局除了呼籲各界保持冷靜，還強調尚未有證據顯示，無人機入侵危害社會治安。

不過警方仍向聯邦機構施壓，要求提供更多無人機註冊資料，根據統計，目前在聯邦航空管理局(FAA)註冊的無人機共有79萬1597架，商業與娛樂用途幾乎各占一半，以執行攝影、農作、執法等任務。

波士頓警局也公布聲明提醒民眾：「無人機休閒玩家應遵守FAA安全準則，實屬至關重要。」並強調：「飛手對空域限制應保持警覺並禁止操作無人機飛行在其他人員與車輛的上空。」