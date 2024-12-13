北韓人在美假求職真竊機密 資金流向平壤武器計畫

國務院12日懸賞500萬美元，指控數名北韓人在美竊密。圖為時任美國總統川普2019年在兩韓邊界非軍事區與北韓領導人金正恩見面。(路透)

國務院 12日懸賞500萬美元，要尋求有關北韓 科技工作者涉嫌在未起疑的美國企業獲得工作機會，接著竊取他們的商業機密以勒索贖金的資訊；相關贖金用來資助平壤的武器計畫。

路透報導，國務院表示，2017年到2023年間約有130名北韓工作者在美國企業和非營利組織獲得資訊科技相關工作機會，並藉此牟得至少8800萬美元，供平壤用於大規模毀滅性武器。

國務院指出，這筆資金的一部分是雇主給予員工的薪酬，最終流向北韓政府。美國未揭露這些企業的名稱。

北韓駐紐約聯合國使節團未立即回應記者的置評請求。

國務院透過聲明指出，國務院尋求有關負責這些工作者事務的兩間遭制裁北韓企業的相關資訊，即設於中國的「延邊銀星網絡科技有限公司」（Yanbian Silverstar Network Technology）和設於俄羅斯的「沃拉西斯銀星公司」（Volasys Silverstar）。

司法部 今天也宣布起訴14名北韓人，他們遭控經營這兩間公司並為其效力，作為這項計畫的一環。

這些北韓工作者在中國或俄羅斯運作，竊取敏感企業資訊，包括專有的電腦原始碼，並威脅若不支付贖金，就會洩露資訊。

這14人遭控電信詐欺、洗錢和身分盜竊等罪名。

司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）透過聲明表示：「北韓政府為了支持其殘酷政權，指示資訊科技工作者透過詐欺手段就業，竊取美國公司的敏感資訊，並將資金回流到朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）。」

司法部指出，相關人員及其未具名的共犯使用數以百計美國人的身分資料應徵工作，實現計畫目標。

此外，還有部分在美人士協助這項計畫，包括購買筆記型電腦或接受美國雇主分配的電腦，供這些假工作者使用。司法部近幾個月來已針對涉嫌運作所謂「筆電農場」的美國人提出告訴。