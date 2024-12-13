我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

北韓人在美假求職真竊機密 資金流向平壤武器計畫

中央社／華盛頓12日電
國務院12日懸賞500萬美元，指控數名北韓人在美竊密。圖為時任美國總統川普2019年在兩韓邊界非軍事區與北韓領導人金正恩見面。(路透)
國務院12日懸賞500萬美元，指控數名北韓人在美竊密。圖為時任美國總統川普2019年在兩韓邊界非軍事區與北韓領導人金正恩見面。(路透)

國務院12日懸賞500萬美元，要尋求有關北韓科技工作者涉嫌在未起疑的美國企業獲得工作機會，接著竊取他們的商業機密以勒索贖金的資訊；相關贖金用來資助平壤的武器計畫。

路透報導，國務院表示，2017年到2023年間約有130名北韓工作者在美國企業和非營利組織獲得資訊科技相關工作機會，並藉此牟得至少8800萬美元，供平壤用於大規模毀滅性武器。

國務院指出，這筆資金的一部分是雇主給予員工的薪酬，最終流向北韓政府。美國未揭露這些企業的名稱。

北韓駐紐約聯合國使節團未立即回應記者的置評請求。

國務院透過聲明指出，國務院尋求有關負責這些工作者事務的兩間遭制裁北韓企業的相關資訊，即設於中國的「延邊銀星網絡科技有限公司」（Yanbian Silverstar Network Technology）和設於俄羅斯的「沃拉西斯銀星公司」（Volasys Silverstar）。

司法部今天也宣布起訴14名北韓人，他們遭控經營這兩間公司並為其效力，作為這項計畫的一環。

這些北韓工作者在中國或俄羅斯運作，竊取敏感企業資訊，包括專有的電腦原始碼，並威脅若不支付贖金，就會洩露資訊。

這14人遭控電信詐欺、洗錢和身分盜竊等罪名。

司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）透過聲明表示：「北韓政府為了支持其殘酷政權，指示資訊科技工作者透過詐欺手段就業，竊取美國公司的敏感資訊，並將資金回流到朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）。」

司法部指出，相關人員及其未具名的共犯使用數以百計美國人的身分資料應徵工作，實現計畫目標。

此外，還有部分在美人士協助這項計畫，包括購買筆記型電腦或接受美國雇主分配的電腦，供這些假工作者使用。司法部近幾個月來已針對涉嫌運作所謂「筆電農場」的美國人提出告訴。

北韓 國務院 司法部

上一則

聯合健保兇嫌獄友 用「燈光、喊叫」隔牆參與新聞直播

下一則

網紅松鼠被迫安樂死惹眾怒 飼主批環保機關濫權提告

延伸閱讀

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
拜登批准國安備忘錄 對抗「惡霸四國」

拜登批准國安備忘錄 對抗「惡霸四國」
沉默8天後 北韓勞動新聞首度報導南韓戒嚴風波

沉默8天後 北韓勞動新聞首度報導南韓戒嚴風波
北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

熱門新聞

聯合健保執行長湯普森遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。(美聯社)

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

2024-12-05 20:23
維州阿靈頓市一棟公寓的出租招牌。一份最新報告指出，目前美國擁有房屋的人比起租屋一族，財富多達40倍。(路透)

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

2024-12-07 14:10
聯合健保的高管湯普森4日清晨在紐約市曼哈頓希爾頓酒店出席投資會議時，遭到槍手預謀槍殺，送醫不治。(美聯社)

民怨已久…聯合健保CEO命案有人叫好 同業高管自危

2024-12-06 12:48
圖為1993年5月17日，丹拉瑟（左）與宗毓華（右）在新聞發布會上宣布共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS晚間新聞」。美聯社

華裔資深女主播宗毓華回憶錄：共事時遭丹拉瑟鄙視

2024-12-10 10:17
遠嫁美國的女網友不捨媽媽在美不適應。美國生活示意圖，非新聞當事者。(路透)

華女遠嫁美國 盼母也定居遭拒「這裡太寂寞了」

2024-12-09 19:55
根據國務院最新規定，持有J-1訪問學者簽證的中國公民即日起無需再遵守項目結束後必須回國工作兩年的要求，可在美國境內直接申請轉換為H或L類工作簽證。（本報資料照片）

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

2024-12-12 11:51

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光