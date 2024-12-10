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可致腎臟癌 環保署禁用三氯乙烯、四氯乙烯兩種溶劑

記者張聲肇／綜合報導
環保署9日宣布，禁用可致腎臟癌等嚴重疾病的溶劑三氯乙烯和四氯乙烯。圖為環保署署長黎根。(路透)
環保署9日宣布，禁用可致腎臟癌等嚴重疾病的溶劑三氯乙烯和四氯乙烯。圖為環保署署長黎根。(路透)

環保署9日宣布，禁用可致腎臟癌等嚴重疾病的日常用品所含溶劑三氯乙烯和四氯乙烯。環保和公眾健康倡議團體呼籲多時，川普再度上任前，終獲政府回應。

清潔劑、除汙劑、潤滑劑和黏著劑所含的毒性化學成分三氯乙烯(trichloroethylene，縮寫TCE)毒害工廠、機場、乾洗店員工及附近居民多年，研究顯示，吸多了可能導致肝癌、腎臟癌、非霍奇金氏淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma)，也會破壞人體神經及免疫系統。

全國各地飲用水都曾含有三氯乙烯，1995年有專書討論，事後拍成電影A Civil Action(人民行動)，由約翰屈伏塔(John Travolta)主演。如今，環保署根據2016年修訂的「有毒物質管制法」全面禁用三氯乙烯。

環保署另也禁止毒性稍弱，但仍可能致癌的四氯乙烯(perchlorethylene，又稱Perc)在乾洗店和汽車保養廠等民生消費場所使用。研究發現，四氯乙烯可能造成肝癌、腎臟癌、腦癌、睪丸癌，也可能破壞腎臟、肝臟和免疫系統。

四氯乙烯仍可在飛航、國防等產業使用，不過業主須遵守嚴格的規定，做好保護勞工的防範措施。

環保署2023年首度提出禁用這兩大「毒物」規定，卻延到9日才定案，主管化學安全與汙染防治的副署長弗利德霍夫(Michal Freedhoff)說，有了更安全的替代品，還繼續准許致癌化學物質在黏著劑、乾洗劑、去汙劑裡面任人使用的話，絕對不可接受。

川普即將回任，他在第一任期內，大力放寬化學品的規範，還派任美國化學協會前會長當主管化學安全的高層副手，聽任業界利益衝擊政府法規，引發各界的關切。

雖然拜登任期末宣布的法規可能遭國會參院根據｢國會檢討法｣推翻，川普在競選期間曾表示要讓美國人「吸最新鮮的空氣，喝最乾淨的水」，同時承諾「從環境移除危險物質」。

川普 致癌 拜登

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