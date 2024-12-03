美中換囚還有3維吾爾人 73歲婦因兒維權被捕…終獲釋抵美

特克爾是智庫「哈德遜研究所」的資深研究員，因他倡議維吾爾人權，使得母親無法來美。美中上周換囚，其中包括他73歲的母親馬木提。(美聯社)

美國與中國上周完成換囚，三名美國公民史威登(Mark Swidan)、李凱(Kai Li)、梁成運(John Leung)獲釋返美與家人團圓。紐約時報 2日報導，當時媒體報導沒有曝光的消息是，另外三名維吾爾 人同樣獲得中方釋放，與史威登等人一同飛抵美國，73歲婦人馬木提(Ayshem Mamut)便是其中之一。

今年感恩節，馬木提跟20年沒見的兩個兒子在維吉尼亞州吃團圓飯，在座還有她第一次碰面的四個孫子。馬木提跟家人吃著傳統式維吾爾湯麵、燉羊肉、烤雞肉、沙拉以及鷹嘴豆米飯，交談當中不時落淚。她說，一覺醒來發現身在美國，能夠看到家人，特別是孫子們，感覺彷彿美夢成真。

與兒孫團圓的一周之前，馬木提位於中國西北部的住家突然有警察上門，要她收拾行李。馬木提不知道自己將被帶到監獄，拘留中心或拘留營，如同許多失聯的維吾爾穆斯林一樣，某些人失蹤長達數年。

美國官員並未透露與北京換囚的兩名中國間諜與一名中國公民身分。除這三人外，紐約時報報導，中方還釋放三名維吾爾人，其中一人是美國公民。

馬木提遭到中國限制出境的主要原因是，她的長子努里．特克爾(Nury Turkel)倡議維吾爾人權。54歲的特克爾目前是華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)資深研究員，11月27日在德州聖安東尼奧(San Antonio)軍事基地接機，看到母親從波音767(Boeing 767)專機走下，上前擁抱時忍不住哭泣。他說，母親能夠撐過這些年，非常不容易。

特克爾1970年出生於新疆喀什(Kashgar)的再教育營，1995年以研究生身分到美國，申請庇護獲准。在特克爾邀請下，父母曾於2000年、2004年兩度訪美，最後一次是他從美利堅大學(American University)法學院畢業時。2009年，馬木提與丈夫計畫到華府探望兒，但申請護照卻遭到拒絕，原因是特克爾參與維吾爾人權倡議活動。

特克爾為了讓父母離開中國，開始積極奔走，向歐巴馬政府、拜登 政府官員陳情。前總統川普2017年訪問北京時，交給中國國家主席習近平一份美方希望中國釋放的名單，其中就包括特克爾的雙親以及維吾爾經濟學者土赫提(Ilham Tohti)。特克爾的83歲父親莫敏(Ablikim Mömin)已於2022年過世。

特克爾說，拜登總統2023年11月在加州伍塞德(Woodside)與習近平見面時特別提到希望中方釋放馬木提，今年11月在秘魯利馬(Lima)又再提。特克爾11月24日接到白宮官員通知說，他的母親過幾天就會搭乘美國政府安排的專機離開中國。

馬木提11月25日去看牙醫、到丈夫墳上掃墓，帶上要為孫子們縫製衣服的維吾爾絲綢，次日一早與另一對父女搭機赴北京。