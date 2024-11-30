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今年颶風多達11個 學者：發瘋般忙碌

編譯潘勛／綜合報導
2024年美國颶風季30日結束，共生成11個颶風，比平常值七個來得多。颶風米爾頓及海倫接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)
2024年美國颶風季30日結束，共生成11個颶風，比平常值七個來得多。颶風米爾頓及海倫接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)

2024年美國颶風季30日結束，共生成11個颶風，比平常值七個來得多，造成遠離颶風登陸點以外數百哩還有人命傷亡、地表大受破壞；氣象學者形容今年颶風季為「發瘋般忙碌」，部分因大西洋溫度異常溫暖，八個颶風在美國、百慕達、古巴、多明尼加共和國及格瑞納達登陸。

美聯社29日報導，今年颶風季突出的地方不少。邁阿密大學(University of Miami)颶風研究員麥諾迪(Brian McNoldy)指出，6月颶風貝羅(Hurricane Beryl)便形成，規模來到四級，登陸格瑞納達的卡里亞固島(Carriacou)，而且在牙買加摧毀作物及房舍，在德州造成至少44人死亡；上次牙買加遭受四級颶風是在2007年，因此「相當罕見」，而且該颶風7月1日還增強為五級颶風，在大西洋時間點為最早。國家颶風中心(National Hurricane Center)指出，三級或更強的主要颶風通常要到9月1日以後才出現。

9月海倫颶風(Hurricane Helene)造成美國東南部滿目瘡痍，200多人喪生，也是2005年卡翠納(Katrina)颶風以來，人命傷亡最慘重的颶風。北卡羅來納州估計，該颶風造成的直接、間接災損至少為488億元，房屋、飲水系統、農田及森林被毀；佛州、喬治亞、南卡羅來納、田納西及維吉尼亞也受到可觀損害。

9月米爾頓颶風(Hurricane Milton)迅速強化，最大風速來到驚人的時速180哩，成為墨西哥灣風速最強的颶風之一，在美墨造成至少35人死亡；有紀錄以來風速更強的只有2005年的莉塔颶風(Hurricane Rita)。

海倫與米爾頓侵襲地區在9、10兩個月降下的雨量，為尋常時節的三倍。對阿什維爾(Asheville)、邁阿密及奧蘭多等城市而言，那兩個月期間降雨打破紀錄。

到11月，颶風拉費爾(Hurricane Rafael)來到時速120哩，接近墨西哥灣該月最強颶風，打平1985年凱特颶風(Hurricane Kate)所創風速。

颶風 墨西哥 北卡羅來納州

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