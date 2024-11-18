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研究：逾1/3患者 出現手術併發症 其中1/5是醫療疏失

編譯俞仲慈／綜合報導
最新研究報告發現，全美有超過1/3外科病患會出現手術併發症，其中至少1/5是由於醫療疏失造成。(美聯社)
最新研究報告發現，全美有超過1/3外科病患會出現手術併發症，其中至少1/5是由於醫療疏失造成。(美聯社)

數十年來患者醫療安全受到各界關注，不過最新研究報告發現，有超過三分之一患者會發生手術併發症，其中至少五分之一是因醫療疏失造成。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，發表在「英國醫學雜誌」(BMJ)的最新研究報告顯示，20多年來患者就診的醫療安全依然沒有獲得太多進展。

哈佛研究人員針對2018年麻州11家醫院收治1009名患者接受手術後的醫療結果，發現有超過三分之一、也就是383名(38%)患者涉及至少一起醫療疏失，其中半數(160項)判定會嚴重危害患者性命。

另外有超過250名(約四分之一)接受手術的患者至少有一起醫療疏失可事先預防，還有103名(約10%)患者的醫療疏失絕對可以防範；至於醫療疏失比率，有六成有預防可能、約兩成則是絕對可預防。

主持該研究的哈佛陳曾熙公共衛生學院 (Harvard T.H. Chan School of Public Health) 衛生政策教授戴維貝茨(David Bates) 坦承：「很明顯，問題尚未消失，如果有什麼不同的話，就是問題比以前更多。」

至於常見的手術併發症與手術類型有關，其次是用藥錯誤與醫療保健引發的感染；同時研究發現，併發症發生率隨著患者年齡或手術難度提高而增加，心臟和肺部手術併發症發生率最高，其次是腸胃、消化道系統手術，在其次則是骨骼、關節手術。

儘管絕大多數醫院會定期針對醫療疏失案例進行調查，但是只能釐清其中5%個案，貝茨直言：「實際問題比多數醫院所知要來得更加嚴重。」

隨著病患病情日趨嚴重，手術也變得更加複雜與危險，非營利組織「醫療保健改善研究所」(Institute for Healthcare Improvement)執行長麥特(Kedar Mate)直言：「整體醫療疏失發生率與20年前大致相同，堪稱某種程度的成就，儘管發生率依然太高、範圍太大。」

貝茲建議患者採取措施降低併發症的風險：「了解自己服用的藥物並追蹤劑量也很有用。」並補充道：「一般住院的患者容易在心理上失去警覺，因此若有其他親朋好友陪同，也會有所幫助。」

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