滑冰名將山口為原型 玩具商推出亞裔芭比娃娃
在5月「亞太裔傳統月」(AAPI Month)即將展開之前，玩具業者美泰兒(Matte)24日宣布，以1992年冬奧第一位獲得個人花式滑冰金牌的亞裔選手克麗絲蒂．山口(Kristi Yamaguchi)為原型，推出「鼓舞人心女性系列」最新的芭比娃娃。
山口年輕時和許多小女孩一樣喜歡玩芭比娃娃，在緊湊的滑冰練習行程中，芭比娃娃成了她最好的朋友；如今自己也成為芭比娃娃原型，實在不可議。
山口說，這是巨大的榮耀，隨之而來的是自豪，不僅是對奧運成就的認可、在亞裔月將到之際被認可，而且是繼她所崇拜的女性如影星黃柳霜、詩人和民權領袖安杰鲁(Maya Angelou)、黑人民權行動主議者帕克斯(Rosa Parks)等人之後獲此殊榮，她不敢相信將自己歸入這些傑出女性行列。
美泰兒複製山口20歲時在法國阿爾貝維爾(Albertville)奧運上的裝扮，當時她身穿希恩(Lauren Sheehan) 設計的閃亮黑金錦緞服裝、金色髮帶，新款芭比也像當年的山口那樣手持紅白相間花束。
山口很高興這個娃娃是在去年電影大片「芭比娃娃」上映後推出，她的兩個女兒分別為18歲和20歲，都是該片粉絲。
山口1990年代出名後，許多亞裔家長在美國很想找亞洲芭比娃娃卻很難找到；從那時起，美泰兒等大玩具公司力行多元化，另有獨立企業家也推出少數族裔娃娃。
華盛頓大學心理學教授切里安(Sapna Cheryan) 2018年曾在美泰兒公司芭比娃娃全球諮詢委員會任職一年，她說，亞裔美國人一直給人模範少數族裔神童、永遠的外國人等刻板印象，玩具有助於消除這些迷思。
從山口和她家人以日裔美國人身分面臨困境的角度來看，將山口與象徵美國流行文化的芭比娃娃聯繫在一起格外引人注目；山口曾提到她的祖父母因1941年日本襲擊珍珠港事件而被迫進入美國集中營。
雖然芭比娃娃只是玩具，但山口說，當孩子們看到自己或看到激勵他們的人物時，便會打開他們的世界和想像力，讓一切變得可能。
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