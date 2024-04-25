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滑冰名將山口為原型 玩具商推出亞裔芭比娃娃

編譯周芳苑／綜合24日電
玩具業者Matte在24日推出以冬奧會上首位獲得個人花式滑冰金牌的美國亞裔選手克麗絲蒂．山口為原型的最新芭比娃娃。(美聯社)
玩具業者Matte在24日推出以冬奧會上首位獲得個人花式滑冰金牌的美國亞裔選手克麗絲蒂．山口為原型的最新芭比娃娃。(美聯社)

在5月「亞太裔傳統月」(AAPI Month)即將展開之前，玩具業者美泰兒(Matte)24日宣布，以1992年冬奧第一位獲得個人花式滑冰金牌的亞裔選手克麗絲蒂．山口(Kristi Yamaguchi)為原型，推出「鼓舞人心女性系列」最新的芭比娃娃。

玩具業者Matte在24日推出以冬奧會上首位獲得個人花式滑冰金牌的美國亞裔選手克...
玩具業者Matte在24日推出以冬奧會上首位獲得個人花式滑冰金牌的美國亞裔選手克麗絲蒂．山口為原型的最新芭比娃娃。(美聯社)

山口年輕時和許多小女孩一樣喜歡玩芭比娃娃，在緊湊的滑冰練習行程中，芭比娃娃成了她最好的朋友；如今自己也成為芭比娃娃原型，實在不可議。

山口說，這是巨大的榮耀，隨之而來的是自豪，不僅是對奧運成就的認可、在亞裔月將到之際被認可，而且是繼她所崇拜的女性如影星黃柳霜、詩人和民權領袖安杰鲁(Maya Angelou)、黑人民權行動主議者帕克斯(Rosa Parks)等人之後獲此殊榮，她不敢相信將自己歸入這些傑出女性行列。

美泰兒複製山口20歲時在法國阿爾貝維爾(Albertville)奧運上的裝扮，當時她身穿希恩(Lauren Sheehan) 設計的閃亮黑金錦緞服裝、金色髮帶，新款芭比也像當年的山口那樣手持紅白相間花束。

山口很高興這個娃娃是在去年電影大片「芭比娃娃」上映後推出，她的兩個女兒分別為18歲和20歲，都是該片粉絲。

山口1990年代出名後，許多亞裔家長在美國很想找亞洲芭比娃娃卻很難找到；從那時起，美泰兒等大玩具公司力行多元化，另有獨立企業家也推出少數族裔娃娃。

華盛頓大學心理學教授切里安(Sapna Cheryan) 2018年曾在美泰兒公司芭比娃娃全球諮詢委員會任職一年，她說，亞裔美國人一直給人模範少數族裔神童、永遠的外國人等刻板印象，玩具有助於消除這些迷思。

從山口和她家人以日裔美國人身分面臨困境的角度來看，將山口與象徵美國流行文化的芭比娃娃聯繫在一起格外引人注目；山口曾提到她的祖父母因1941年日本襲擊珍珠港事件而被迫進入美國集中營。

雖然芭比娃娃只是玩具，但山口說，當孩子們看到自己或看到激勵他們的人物時，便會打開他們的世界和想像力，讓一切變得可能。

芭比 亞裔 奧運

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