石棉致癌 環保署宣布全面禁用

環保署18日宣布全面禁用石棉，圖為密西根州技術人員在清除石棉。(美聯社)

溫石棉(chrysotile asbestos)是致癌 毒物，2016年立法禁用後，仍用於少數產品如剎車片和密封墊及清水劑使用石棉，環保署18日宣布全面禁用，以保護民眾健康。

石棉雖列為2016年大舉禁用的有毒化學品，目前仍用於少數工業產品，也用來製造含氯漂白劑和苛性鈉(氫氧化鈉)，一種高腐蝕性的強鹼，作為清水劑。環保署長芮根(Michael Regan )說，禁絕使用，是「保護公眾健康的一大步。」

他說，「今天宣布禁絕使用，表示本署終於關閉了這項化學物質的大門。50餘國因為它太危險而禁用。經過30餘年的奮鬥，達成今天歷史性的禁令，要歸功於國會2016年大舉修訂有毒物質管制法。」

石棉可能造成肺癌、胸膜間皮瘤(mesothelioma)等癌症，導致每年約4萬多美國人死亡。芮根說，關閉石棉使用的範圍，讓拜登 總總抗癌計畫邁進一大步。

芮根說，「科學道理很明白：石棉是已知的致癌物，對民眾健康構成嚴重衝擊。今天宣布禁絕使用，只是我們努力保護所有美國家庭、工人和社區，不受毒化性學物質毒害的起步。」

2016年修定法律，授權各級政府制定管理數千種日常生活可見的有毒化學物質的法規，包括石棉和工業常用溶劑三氯乙烯，這些物質會致癌，一直不在聯邦法限用之列。修訂迄今40年，由於法規存有漏洞，才有前述少數產品使用石棉的空間。

環保署1989年曾禁用石棉，但禁用令1991年卻遭上訴法院推翻。法院的裁決限縮了聯邦機構保護民眾健康的權限。

許多住房用來當作絕緣體的石棉，已有50多國禁止使用，美國雖未全面禁止，民間敢用的人越來越少，目前還能進口、加工、上市的，剩下主要進口自巴西和俄國的溫石棉，主要是氯鹼業者拿來製造漂白劑、苛性鈉等。其他含有溫石棉的產品大多數已不再生產。