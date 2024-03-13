每年1.4億美國人急診 胃痛最常見 年逾1240萬人次

許多國人因非緊急醫療問題前往急診室，造成急診室負荷過重。圖為田納西州查塔努加一家醫院急診室。(美聯社)

每年有1.4億美國人前往急診室就診，幾十年來醫院急診就診人數一直穩步上升，這一趨勢反映高齡化人口帶來更多的緊急護理需求，以及為避免疾病而接受預防性護理的人數不斷下降。

儘管急診室是發生緊急健康問題時的去處，但數百萬人卻因為非緊急問題前往急診室，造成急診室負荷過重，醫護人員筋疲力盡，最終導致有更緊急需求的病患延誤治療時間。

聯邦疾病防治中心 (CDC)的2021年全國醫院非臥床醫療調查分析每年人們到急診室就診的前十大原因，以下列舉前三大原因。

1.胃痛和腹痛

胃痛是前往急診室最常見的原因，每年超過1240萬人次；同時也是15歲以下兒童看急診的主要原因，每年約130萬人次。

在15歲至64歲的男性和女性中，胃痛和腹痛是最主要的就診原因，每年約940萬人次；在65歲以上的男性和女性中是第二大就診原因，每年180萬人次。

腹痛可能由便祕 或諾羅病毒等良性疾病引起，但可能出現嚴重症狀，某些情況下需要緊急處理，如闌尾炎或腸梗阻都需要緊急手術治療。

2.胸痛

胸痛可能是心臟病 等具生命危險的緊急情況訊號，心臟病發作約10%的情況下是致命的。

在就診總人數中，約780萬人表示胸痛。在15歲至64歲的男性和女性中，胸痛是就診的第二大原因，估計共600萬人到急診室就診。

胸痛的原因相當多樣，包括恐慌發作、心臟病發作、肺部血栓等。

一般若胸痛伴隨頭暈、呼吸急促、惡心、心律不整或出汗，最好前往醫院就診。

3.呼吸急促

呼吸急促是前往醫院的第三大常見原因，估計有590萬人次。

心肺問題是造成呼吸急促的主因，包括心臟病發作、氣喘、低血壓、肺炎和恐慌發作。