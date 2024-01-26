意外吃下「奪命餅乾」 芭蕾舞者嚴重過敏性休克喪命 1原因釀悲劇

25歲的英國芭蕾舞者奧菈．巴克森戴爾對花生過敏，卻在11日吃下並未標明成分含有花生的餅乾，最終因嚴重的過敏性休克過世。（照片翻攝：IG / orla_baxendale）

一位年僅25歲的英國芭蕾舞者對花生過敏，卻在日前吃下了並未標明成分含有花生的餅乾，最終因嚴重的過敏性休克過世。

BBC報導，死者名叫奧菈．巴克森戴爾（Órla Baxendale），來自英格蘭的東蘭開夏郡，2018年搬到美國紐約市 追求舞蹈事業，11日吃下了從百貨連鎖店倫納德（Stew Leonard's）買來的香草佛羅倫汀（Vanilla Florentine）餅乾，隨即出現了嚴重的過敏反應。

奧菈的家人告訴記者，她當時在美國康乃狄克州 ，正準備於舞團改編的《愛麗絲夢遊仙境》扮演同名角色，卻吃下了有問題的餅乾。他們說，奧菈在自己對花生過敏上「總是很小心」，而且「絕不會沒帶艾筆腎上腺素注射筆（EpiPen，緊急過敏緩解用藥）就出門」。儘管奧菈用了隨身攜帶的艾筆腎上腺素注射筆，但最終仍然不幸身亡。

根據網路訃告，奧菈是「精湛的芭蕾舞、當代舞與愛爾蘭踢踏舞的舞者」，也是「熱情、力量與美麗的化身」。巴克森戴爾家的委任律師發布聲明，稱「初步調查已經揭示，奧菈之死亡是因為製造商和／或銷售商之嚴重過失疏忽和輕率行為所導致」，但目前還沒有對任何一方提告。

報導指出，倫納德稱他們賣掉了大約500包的香草佛羅倫汀餅乾，已要求消費者退貨，並跟美國食品藥物管理局（FDA）合作召回該批商品，25日則發出香草和巧克力佛羅倫汀餅乾的最新召回，稱「這些餅乾含有未經宣布的花生和雞蛋 」，對其中任一食物過敏的人「存在嚴重或致命性過敏反應的風險」。

針對奧菈吃下的餅乾未標明含有花生，銷售的倫納德與製造的Cookies United公司雙方在是否通知餅乾成分變更上各執一詞。康州消保護廳長卡法雷利（Bryan Cafferelli）則稱奧菈之死是「令人心碎的悲劇」，該機構正跟其他各州、以及地方與聯邦官員合作，努力「防止未來發生類似的悲劇」。