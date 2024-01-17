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暑假糧食券 35州2100萬童獲補助

編譯盧炯燊／綜合16日電
聯邦目前在35州推出的「兒童暑假糧食券」計畫，已有資格獲得學校免費或減價午餐的學童，都可享受此福利。(美聯社)
聯邦目前在35州推出的「兒童暑假糧食券」計畫，已有資格獲得學校免費或減價午餐的學童，都可享受此福利。(美聯社)

聯邦在疫情期間提供的援助計畫已相繼結束，加上過去兩年通貨膨脹急劇上升，給許多中低收入家庭帶來經濟壓力，不少兒童面對食物不足；為此聯邦目前已在35州推出名為「兒童暑假糧食券」計畫(Summer EBT for Children)。

這項計畫可為2100萬兒童提供夏季食品雜貨福利金，確保他們在不上學而沒法獲得免費或廉價早、午餐時，也能獲得足夠的食物。

農業部在去年10月的報告中表示，2022年全國有1700萬個家庭報稱沒有足夠的食物。這佪數字高於2021年的1350萬個家庭。

負責EBT計畫的農業部長維賽克(Tom Vilsack)表示，美國任何孩子都不應挨餓。

根據計畫，若家庭內的孩子已有資格獲得學校免費或減價午餐的話，今夏都有資格獲得EBT簽帳卡。

此外，若家庭收入不超過聯邦貧窮線185%，即年收入不超過5萬5500元，其孩子也在享有減價午餐的話，同樣都有資格獲得EBT簽帳卡。至於家庭收入不超過聯邦貧窮線130%，即年收入約為3萬9000元，其孩子正在享有免價午餐的話，也可獲得EBT簽帳卡。

符合條件的家庭在夏季期間，每個孩子每月可獲40元，即一季下來共有120元。這筆福利將存入EBT簽帳卡，可在接受「糧食券」(food stamp)的商店使用。

農業部估計2024年兒童暑假糧食券提供總計25億元的食品雜貨福利。

至於只有35個州發放夏季EBT簽帳卡，在於有些州選擇今年不參加而改在明年參與，也有些州表示本身已有兒童暑假糧食券計畫，故也選擇不參加。

糧食券 福利 農業部

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