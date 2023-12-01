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非裔阿姨被白警射殺 德州童「全程目睹」身心受創 獲償350萬元

編譯周芳苑／綜合1日電
德州福和堡男童卡爾在8歲時親眼目睹姨媽在家中遭一白人警察射殺，後來又不得不出庭敘述事件經過，身心嚴重受創。圖為現年11歲的卡爾出庭作證。(美聯社)
德州福和堡男童卡爾在8歲時親眼目睹姨媽在家中遭一白人警察射殺，後來又不得不出庭敘述事件經過，身心嚴重受創。圖為現年11歲的卡爾出庭作證。(美聯社)

2019年當時年僅8歲的德州福和堡(Fort Worth)男童卡爾(Zion Carr)，親眼目睹非裔的姨媽阿塔蒂亞娜·傑佛遜(Atatiana Jefferson)在家中遭一白人警察隔窗射殺，身心嚴重受創。福和堡市府最近同意支付350萬元和解；開槍員警迪恩(Aaron Dean)被判過失殺人。

當年這起白人警察射殺28歲黑人女子的案件，引發關於種族刻板印象(Racial Profiling)爭議。

整個射殺過程直接在小男孩面前上演。男孩代表律師亨德森(David Henderson)說，這一幕永難抹去。男孩不僅目睹槍擊，還上法庭作證指控迪恩、被雙方律師盤問與姨媽死亡相關的回憶，飽受折磨。

迪恩去年12月被判過失殺人罪名成立，辯護律師另提民事訴訟為男孩爭取賠償。福和堡市政府最後同意支付350萬元和解，市議會投票一致通過。市長帕克(Mattie Parker)表示，希望為傑斐遜的親人帶來些許寬慰和療癒。

2019年10月12日清晨，傑佛遜和卡爾正在打電玩遊戲；有位鄰居發現傑佛遜家門半開，報警要求對房子進行安全訪查，迪恩便與另一名員警抵達現場。

傑佛遜聽到屋外有人徘徊，起身查看。迪恩看到傑佛遜立刻掏槍，隨身攝影機錄像顯示，迪恩持槍透過窗戶喝令傑佛遜舉起雙手，隨即扣下扳機。

事發前幾周，另一白人警察在達拉斯附近射殺手無寸鐵的黑人而被判謀殺；傑佛遜被槍殺再度引發眾怒。

事後迪恩遭撤職，被控謀殺。

全案因新冠疫情而延至去年12月才開始審理，卡爾已經11歲，但出庭時仍備感壓力。

檢察官說，迪恩當時並沒有看到傑佛遜持槍，開槍之前也未表明自己是警察；被告律師則辯稱，迪恩認為發生入室盜竊，舉槍自衛。

卡爾的母親今年去世，困境雪上加霜。

福和堡官員表示，和解金分為生活費、大學儲蓄計畫和年金，年金將持續支付到卡爾40歲為止。

卡爾目前和另一位姨媽同住，已經上中學，並逐漸康復。

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