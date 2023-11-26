華州夫妻挑戰川普稅改 最高院下月聆聽辯論

眾院共和黨國會議員2017年11月17日召開記者會，宣布通過「減稅及就業法案」。(路透)

最高法院下個月將聆聽口頭辯論的訴訟，有可能推翻前總統川普2017年簽署後生效的共和黨版稅改法案條款。引發訴訟的導火線則是一對華盛頓州夫妻爭取近1萬5000元退稅。法律專家說，最高法院若裁定華州夫妻勝訴，更多納稅人可能跟進提告。

華州夫妻查爾斯‧摩爾(Charles Moore)與凱薩琳‧摩爾(Kathleen Moore)提告原因在於，投資 外國公司未變現的獲利(unrealized profits)遭到2017年稅改法案課稅。

2006年，摩爾夫妻投資友人在印度經營的基山克拉夫特(KisanKraft)機械工具公司，以4萬元買下13%持股。摩爾夫妻向法院指出，股票 過去獲利從來不曾脫手賣出，因為獲利一定都再投資進到公司，促進公司成長。

2018年，摩爾夫妻被告知根據2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)強制遣返 稅條款(Mandatory Repatriation Tax)，兩人積欠聯邦稅。摩爾夫妻投資印度公司的持股，課稅日期追溯回2006年，總共欠稅金額有1萬4729元。

摩爾夫妻向法院指出，2017年稅改法案條款對於他們不曾收到的獲利課稅，顯然違反美國憲法第16修正案。聯邦第九巡迴上訴法院裁定摩爾夫妻敗訴，裁決理由是根據憲法規定，獲利不必變現才能被課稅，股東除了個人直接收入之外，手中持有的企業股票獲利也可以被課稅。

摩爾夫妻認為國會徵稅權力遭到侵犯，聯邦政府則反駁說，第16修正案賦予國會權力，得以向所有來源的收入課稅。

最高法院大法官對於摩爾夫妻訴訟案的裁決，主要考量在於「收入」(income)的定義究竟為何。