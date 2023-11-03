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電池恐短路起火 豐田召回185萬輛汽油引擎車款RAV4

記者張聲肇／綜合報導
豐田車廠生產的部分2013至2018年份RAV4休旅車因電瓶尺寸問題可能引發火災，豐田宣布召回185萬輛同型車，將於12月底前陸續通知車主。(美聯社)
豐田車廠生產的部分2013至2018年份RAV4休旅車因電瓶尺寸問題可能引發火災，豐田宣布召回185萬輛同型車，將於12月底前陸續通知車主。(美聯社)

全球最大汽車廠豐田2日宣布召回185萬輛2013至2018年份的RAV4休旅車，因為其中有些車輛出廠時配備的12伏特替代電池體積不夠大，可能栓不緊，引起安全顧慮。

豐田說，替代電池如果安裝不良，車子急轉彎時可能鬆動，造成電線短路而起火。

目前不清楚這批「問題」電池是否曾釀成起火或其他事故。媒體詢問豐田，豐田尚未回覆。

RAV4是豐田的暢銷產品，包括純電動和油電混合車款，電池有問題的是使用汽油引擎車款。

豐田已向全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)通報召回這批車輛進廠修理，通常通報書會記載召回理由及相關事故，但NHTSA網站到1日晚間都尚未將RAV4列入召回清單，而截至2日上午豐田發言人也未提供更多資訊給媒體。

豐田說，它將於12月底前陸續通知車主，各地代理商會免費替車主更換電池夾、托盤和陽極線接頭，車主亦可先上NHTSA或豐田網站產品召回頁面，鍵入汽車引擎號碼，查詢是否需回廠更換電池安裝器材。

RAV4是豐田在一周內宣布召回的第二種車型。10月26日，它召回81萬4000輛Highlander休旅車，因為該款車的前保險摃可能脫落。

豐田近年來規模最大的召回行動包括2018年召回100多萬輛Prius和C-HR，因有起火之虞；2016年因安全氣囊問題，召回580萬輛各型汽車。

豐田車廠生產的部分2013至2018年份RAV4休旅車因電瓶尺寸問題可能引發火災...
豐田車廠生產的部分2013至2018年份RAV4休旅車因電瓶尺寸問題可能引發火災，豐田宣布召回185萬輛同型車，將於12月底前陸續通知車主。(美聯社)

豐田 RAV4 休旅

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