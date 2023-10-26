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加薪25% 聯合汽車工會、福特達臨時協議 罷工有望結束

記者胡玉立／綜合報導
美國聯合汽車工會(UAW)25日表示已與福特汽車公司達成臨時合約協議，針對底特律三大汽車廠的罷工有望結束。圖為一名在密西根州參加罷工的工人25日晚間把罷工標語牌拿回工會辦公室。(美聯社)
美國聯合汽車工會(UAW)25日表示已與福特汽車公司達成臨時合約協議，針對底特律三大汽車廠的罷工有望結束。圖為一名在密西根州參加罷工的工人25日晚間把罷工標語牌拿回工會辦公室。(美聯社)

美國聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)25日表示，UAW已經與福特汽車公司達成臨時合約協議；這項突破性進展有可能結束長達近六周、針對三大底特律汽車製造商的罷工

負責與福特公司談判的UAW首席談判代表、UAW副主席布朗寧(Chuck Browning)表示，福特工人工資將普遍調漲25%，再加上生活成本上漲，工資將調漲30%以上，達到每小時40元以上。

「我們要福特把錢掏出來，他們也這麼做了；我們贏了人們以為不可能的事，」UAW主席費恩(Shawn Fain)在向會員發出的影片中表示，「福特投入的資金比9月15日罷工開始前，多了50%。」

先前福特、斯泰蘭蒂斯集團(Stellantis)和通用汽車(GM)的提案都是加薪23%。

UAW與福特達成的臨時合約協議為期四年，該協議仍需得到總計5萬7000名加入工會的福特員工批准。儘管沒有宣布其他協議，但UAW與福特達成的協議，很可能會為它與通用汽車及Jeep製造商斯泰蘭蒂斯集團這兩大汽車製造商的協議奠定基礎，終至結束罷工。

工會呼籲福特所有工人重返工作崗位，並表示這將對通用汽車和斯特蘭蒂斯施加談判壓力。依據過去的汽車罷工案例，UAW在與其中一家汽車製造商達成協議後，其他公司通常即會達成他們的協議版本。

罷工 GM

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