禮來糖尿病藥 成減重神藥

本周發表的研究結果顯示，使用禮來藥廠的糖尿病藥物Mounjaro，搭配嚴格的飲食與運動，可協助減輕體重，平均減重約60磅。圖為禮來藥廠位於印第安納州的總部。(美聯社)

本周發表於「自然醫學」(Nature Medicine)期刊的一項新研究表明，使用禮來(Eli Lilly)藥廠的糖尿病 藥物Mounjaro，再搭配嚴格的飲食與運動，可幫助肥胖 或超重族群減掉至少四分之一的體重，平均減重 約60磅。

對照組人群同樣控制飲食與運動，但實際上未使用Mounjaro藥物，實驗最初他們同樣體重減輕但之後又恢復一些重量。

領導這項研究的賓州大學教授瓦登(Thomas Wadden)說明，研究指出若開始使用Mounjaro前體重已經減輕，則使用藥物之後會進一步減重。

外部專家表示，研究結果證實Mounjaro可能成為迄今最有效的肥胖治療藥物之一。

tirzepatide藥物以品牌名稱Mounjaro銷售，2022年5月通過批准用於治療二型糖尿病，加入包括諾和諾德(Novo Nordisk)生產的Ozempic、Wegovy等對糖尿病與減重藥物的需求熱潮。

禮來藥廠資助的新研究招募約800名研究參與者，他們有肥胖或超重問題、且患有與體重相關的健康併發症(不包含糖尿病)，實驗開始時參與者的體重平均為241磅，身高體重指數(BMI)約38。

經過三個月的嚴格飲食與運動鍛鍊，超過200名參與者因無法減掉足夠體重或其他原因而退出實驗，剩餘的近600人隨機分配接受tirzepatide或安慰劑，每周注射持續約16個月，最後約500人完成實驗。

兩個組別的參與者在飲食控制與鍛鍊階段均減掉約7%的體重，使用tirzepatide藥劑的參與者繼續減去最初體重的18.4%，平均約44磅以上；接受安慰劑的參與者則重新增加約2.5%的最初體重重量。

整體而言，使用tirzepatide藥物的組別約88%的人在實驗期間減去5%以上的體重，安慰劑組別成功減去相當體重的僅占17%；使用藥物的組別中，近29%的人減去至少四分之一的體重，服用安慰劑的這一比例僅略高於1%。