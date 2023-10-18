我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

禮來糖尿病藥 成減重神藥

編譯徐薏茹／綜合報導
本周發表的研究結果顯示，使用禮來藥廠的糖尿病藥物Mounjaro，搭配嚴格的飲食與運動，可協助減輕體重，平均減重約60磅。圖為禮來藥廠位於印第安納州的總部。(美聯社)
本周發表的研究結果顯示，使用禮來藥廠的糖尿病藥物Mounjaro，搭配嚴格的飲食與運動，可協助減輕體重，平均減重約60磅。圖為禮來藥廠位於印第安納州的總部。(美聯社)

本周發表於「自然醫學」(Nature Medicine)期刊的一項新研究表明，使用禮來(Eli Lilly)藥廠的糖尿病藥物Mounjaro，再搭配嚴格的飲食與運動，可幫助肥胖或超重族群減掉至少四分之一的體重，平均減重約60磅。

對照組人群同樣控制飲食與運動，但實際上未使用Mounjaro藥物，實驗最初他們同樣體重減輕但之後又恢復一些重量。

領導這項研究的賓州大學教授瓦登(Thomas Wadden)說明，研究指出若開始使用Mounjaro前體重已經減輕，則使用藥物之後會進一步減重。

外部專家表示，研究結果證實Mounjaro可能成為迄今最有效的肥胖治療藥物之一。

tirzepatide藥物以品牌名稱Mounjaro銷售，2022年5月通過批准用於治療二型糖尿病，加入包括諾和諾德(Novo Nordisk)生產的Ozempic、Wegovy等對糖尿病與減重藥物的需求熱潮。

禮來藥廠資助的新研究招募約800名研究參與者，他們有肥胖或超重問題、且患有與體重相關的健康併發症(不包含糖尿病)，實驗開始時參與者的體重平均為241磅，身高體重指數(BMI)約38。

經過三個月的嚴格飲食與運動鍛鍊，超過200名參與者因無法減掉足夠體重或其他原因而退出實驗，剩餘的近600人隨機分配接受tirzepatide或安慰劑，每周注射持續約16個月，最後約500人完成實驗。

兩個組別的參與者在飲食控制與鍛鍊階段均減掉約7%的體重，使用tirzepatide藥劑的參與者繼續減去最初體重的18.4%，平均約44磅以上；接受安慰劑的參與者則重新增加約2.5%的最初體重重量。

整體而言，使用tirzepatide藥物的組別約88%的人在實驗期間減去5%以上的體重，安慰劑組別成功減去相當體重的僅占17%；使用藥物的組別中，近29%的人減去至少四分之一的體重，服用安慰劑的這一比例僅略高於1%。

禮來預計很快將公布另一項研究的結果，據稱該研究顯示相似的高減重率成果。

本周發表的研究結果顯示，使用禮來藥廠的糖尿病藥物Mounjaro，搭配嚴格的飲食...
本周發表的研究結果顯示，使用禮來藥廠的糖尿病藥物Mounjaro，搭配嚴格的飲食與運動，可協助減輕體重，平均減重約60磅。(路透)

糖尿病 減重 肥胖

上一則

健保公司牟暴利 治癌學名藥成本55元 竟賣6600元

下一則

負債數十億、訴訟纏身… 連鎖藥局Rite Aid聲請破產保護

延伸閱讀

銀髮樂齡生活展攤位介紹/SCAN 健保公司

銀髮樂齡生活展攤位介紹/SCAN 健保公司
打鼾太吵 竟是扁桃腺肥大 恐導致高血壓、心臟病、糖尿病等病

打鼾太吵 竟是扁桃腺肥大 恐導致高血壓、心臟病、糖尿病等病
走路減重每天要走多少步？可能比「每天一萬步」還多

走路減重每天要走多少步？可能比「每天一萬步」還多
羅氏抗癌藥疑遭摻偽 巴基斯坦12名糖尿病患失明

羅氏抗癌藥疑遭摻偽 巴基斯坦12名糖尿病患失明

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來