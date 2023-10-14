我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

輪軸螺栓裂化 福特召回23.8萬輛「探險家」多功能車

記者張聲肇／綜合報導
因後輪軸螺栓可能破裂，導致傳動軸脫落，造成車禍，全國公路交通安全管理署13日要求福特車場召回23萬8000輛「探險家」(Explorers)多功能車。(Getty Images)
因後輪軸螺栓可能破裂，導致傳動軸脫落，造成車禍，全國公路交通安全管理署13日要求福特車場召回23萬8000輛「探險家」(Explorers)多功能車。(Getty Images)

福特「探險家」(Explorers)多功能車後輪軸螺栓可能破裂，導致傳動軸脫落，造成車禍，或停車時滑動，全國公路交通安全管理署(NHTSA)13日下令福特召回23萬8000輛，到各地修理廠換修。

福特去年和今年已兩度通知車主送廠換修，之後仍收到兩名車主抱怨換修後，仍有問題，交安署6月再度啟動調查。這兩名車主都說是回廠修理後，後輪軸螺栓問題仍導致車子失去動力；問題車主要是2020-2022年份的「探險家」。

交安署公布在網頁上的聲明明確指出，這三年出廠的福特探險家水平置放的後輪軸螺栓有破裂鬆動之虞。車主11月6日起會收到回廠通知。

送廠後，工人會換上新的橡皮軸襯和輪軸螺栓，也會檢查一下，栓洞附近的承軸套是否出現破損，若有破損，連承軸套也要換新。

福特說，總共收到396件後輪承軸螺栓出問題的報告，其中不到5%造成傳動失靈，或停車中滑動，但未聞有因此而導致車禍或受傷的案例。

福特也將更新停車後自動剎車軟體，確保車子停妥後，不會滾動。但交安署說，承軸螺栓壞掉，沒有辦法補救。福特13日表示，這次召回的車子，承軸螺栓都會換新。

今年7月，福特召回過87萬輛F-150皮卡，因為停車剎車器會自動啟動，讓駕駛人控制不了車子。總部在密西根州的福特，請車主把車子送到福特和林肯車代理商的修車廠，替剎車管線包上保護層並綁緊，也把後輪軸的線束都換新，因為摩擦久了，迴路會出現接地問題。

福特內部文件顯示，召回前，總共收到北美洲918件維修保障的申請，以及三件管線摩擦的現地報告，其中299個案例是停車剎車器自動啟動，19件還是車子走在路上自動剎車的「詭異、恐怖」事件。

福特當時也說，這些零件問題都沒有造成車禍或受傷。

密西根州

上一則

綠野仙蹤紅寶石鞋被偷懸案 76歲竊賊18年後認罪

下一則

民調顯示 3大車廠罷工 多數民眾挺工人

延伸閱讀

輪軸螺栓裂化 福特召回23.8萬輛「探險家」

輪軸螺栓裂化 福特召回23.8萬輛「探險家」
剝奪感重 工人薪資下滑 但美三大車廠的CEO們 三年抱回10億美元

剝奪感重 工人薪資下滑 但美三大車廠的CEO們 三年抱回10億美元
財經簡訊

財經簡訊
持續4周…汽車工人罷工再擴大 肯州福特卡車廠加入

持續4周…汽車工人罷工再擴大 肯州福特卡車廠加入

熱門新聞

美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

2023-10-06 12:59
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

2023-10-09 17:15
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

2023-10-06 19:09
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

2023-10-09 11:16
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡