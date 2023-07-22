新州州長提告 阻徵曼哈頓堵車費 MTA：訴訟毫無根據

墨菲與律師團21日向聯邦法院提起訴訟，要求停止對進入紐約市曼哈頓60街以南的車輛徵收堵車費。(新州州長辦公室提供)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)21日在聯邦法院提起訴訟，要求紐約州停止對進入紐約市曼哈頓60街以南的車輛徵收堵車費 ，認為該計畫將為新澤西州居民帶來不合理的經濟與環境負擔；同日，承包商則已在曼哈頓西61街安裝安裝堵車費的無現金電子收費系統，並將陸續從西向東完成安裝。

墨菲在起訴書中表示，新澤西州對聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)通過的堵車費計畫深表懷疑，聯邦運輸部(DOT)沒有盡到充分的審查職責，使新澤西州居民遭受不公平的對待，「堵車費計畫本質上是在剝削居民以填補交通預算，聯邦運輸部的失職使聯邦公路管理局非法加快了這項計畫的進程」。

曼哈頓的「中央商務區收費項目」(Central Business District Tolling Program，俗稱「堵車費」)已獲聯邦批准，最快將於2024年春季實行，高峰時段駛入曼哈頓60街以南收費區域的車輛，最高需付23元；巴士、出租車等類型車輛，可獲豁免者，目前尚在評估中。

負責決定收費標準的大都會運輸署(MTA)交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)，日前舉行會議討論收費細項，新州 在會議兩日後提出訴訟，希望為堵車費計畫的推行增加最後障礙；墨菲表示，不能讓未有完善規畫的計畫被快速批准，將堅守底線，保護新州居民的權益。

訴訟中提到，因為上班通勤需要頻繁往來於曼哈頓的新州車輛，不應該配合堵車費徵收計畫，認為收取堵車費將為MTA帶來每年10億元的收入，但不該拿新州居民的錢來填補紐約州的財政缺口。

訴訟還提到，繞過堵車費徵收區的汽車可能會頻繁經過新州部分地區，加劇當地汽車尾氣汙染。

對此，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，堵車費計畫已通過徹底審查，並確定將實施，「這不僅是為了紐約州和康乃狄克州居民，畢竟80%在紐約市工作的新州居民都使用大眾交通工具，符合該計畫達到節能環保的初衷。」