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新研究：年輕人患糖尿病、肥胖比率 趨增

編譯周芳苑／綜合6日電
包括哈佛醫學院在內多位專家的研究顯示，年輕人患糖尿病、肥胖症等引發心臟病兩大要害疾病的比率呈現上升趨勢。(美聯社)
包括哈佛醫學院在內多位專家的研究顯示，年輕人患糖尿病、肥胖症等引發心臟病兩大要害疾病的比率呈現上升趨勢。(美聯社)

一項針對全美1萬3000名20至44歲受訪者進行的研究顯示，年輕人患糖尿病、肥胖症等引發心臟病兩大要害疾病的比率呈現上升趨勢。

這項研究採用2009至2020年數據，5日刊登於「美國醫學會雜誌」(American Medical Association)；糖尿病患病率由3%升至4.1%，肥胖症患病率更由32.7%飆升至40.9%。

研究作者哈佛醫學院(Harvard Medical School)瓦地拉(Rishi Wadhera)、阿加瓦爾(Rahul Aggarwal)和羅伯特‧葉(Robert Yeh)，以及華盛頓大學醫學院(Washington University School of Medicine)馬多克斯( Karen Joynt Maddox)引述研究結果稱，全美年輕人身上負擔的多數心血管疾病危險要素都很高而且持續增加，尤其是非裔、西語裔和墨西哥裔。

作者們表示，研究結果彰顯出加強公衛和臨床干預工作的必要性。

根據研究，更多年輕人心臟病發作、中風和心力衰竭的風險也上升，這些都可造成致命及終生健康問題。

研究作者說，為了趁年輕進行糖尿病篩查，可能要提早診斷和加速治療；針對年輕人發現並降低患病風險，可望連帶對全美心血管健康以及其他糖尿病引發的相關疾病產生後續影響。

另外，總體高血壓發病率也略升。研究作者說，墨西哥裔成人的糖尿病和高血壓患病率顯著上升，其他西語裔高血壓患病率也明顯增加；難以取得健康食品、高鈉和超加工食品都助長患病。

年輕非裔高血壓患病率比其他族裔高二倍以上，研究期間未見改善，中風、心力衰竭和高血壓腎病發病率隨之增加。

作者說，結構性種族主義可能是社會不平等的根源、並助長非裔患病率上升。解決之道包括為年輕非裔採取公衛措施以篩查並控制血壓、提供更多基本保健及綠色空間以利運動。

高血壓 糖尿病 非裔

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