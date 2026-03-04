參院放行川普續打伊朗 否決「未經國會授權不得動武」決議

川普總統2日在華府。(路透)

華爾街日報報導，參院4日以53票反對、47票贊成，否決一項「戰爭權力決議案」，等於拒絕替川普對伊朗動武踩煞車，讓美軍代號「史詩怒火」的行動得以在未取得國會授權下持續推進。

這項議案由維吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）提出，要求除非國會宣戰或表決授權，否則總統必須終止美軍對伊朗、以及伊朗政府或軍方的敵對行動。

另一方面，眾院預計5日表決另一項類似的戰爭權力決議案，但在共和黨占多數、且黨內多數人不願與白宮對立的情況下，外界普遍預期也難以過關。

上述兩議案即便兩院最終都通過，法案送到白宮後仍可能遭川普否決；而若國會未能在參眾兩院各自以2/3的多數推翻川普的否決，相關決議即使成立，實際約束力也有限，多半只具政治表態意味。

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼；川普總統在3月2日向國會發出正式通知。根據美國「戰爭權力法」，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後終止，不過，總統可以書面通知國會，將這項期限再延長30天。

彭博資訊報導指出，60天期限到期時，若國會仍未授權、且衝突也未結束，川普可能面臨加大的政治與法律攻防。尤其，若要推動任何長期軍事行動，川普終究需要國會撥款支持。