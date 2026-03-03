FBI局長的歌手女友 出門享有霹靂小組維安 遭熱議

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
巴特爾去年2月宣誓就任FBI局長時，女友威金斯(右)在一旁觀禮。 (美聯社檔案照)
巴特爾去年2月宣誓就任FBI局長時，女友威金斯(右)在一旁觀禮。 (美聯社檔案照)

紐約時報報導，美國民眾可能沒聽過27歲女歌手艾莉克絲．威金斯(Alexis Wilkins)，但她堪稱受到美國政府最高層級保護的鄉村音樂人。身為聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)女友的威金斯，到英國溫莎城堡參加晚宴、到納許維爾髮廊做頭髮，都有FBI特別幹員護送。巴特爾為自己度假跟女友約會使用政府專機、出動FBI幹員的行徑，在川普政府內部面臨檢討聲浪逐漸升高。

曾短暫聘請威金斯出任發言人的「婦女擁槍權」(Women for Gun Rights)組織創辦人黛安娜．穆勒(Dianna Muller)說，巴特爾出任FBI局長的人事任命通過後，威金斯的生活就變得不一樣了。

FBI霹靂小組(SWAT Team)任務是逮捕暴力罪犯、營救人質、查緝恐怖分子。不過，前任FBI幹員表示，巴特爾下令霹靂小組組員輪班保護女友，護送威金斯參加演唱會、私人行程以及日常生活外出，但這些作法在FBI機構前所未見。

FBI發言人威廉森(Ben Williamson)說，威金斯因為與巴特爾的關係而「面臨十幾項死亡威脅」，需要24小時霹靂小組保護。

紐約時報報導，內閣成員與國會議員的配偶，通常沒有政府的24小時維安保護。

前FBI反恐部門資深主管歐里瑞(Christopher O'Leary)說，雖然面臨威脅可能讓作法產生改變，但FBI為居住在另一個城市的女友提供無限期24小時安全保護的安排，從來不曾聽說。歐里瑞說：「如果想成為名人或網紅，就自己花錢請保鑣。這種安排真的非常不妥。」

報導指出，上個月威金斯在FBI霹靂小組三名成員護送下，到加州棕櫚沙漠(Palm Desert)查帕拉爾鄉村俱樂部(Chaparral Country Club)募款活動演唱國歌，並與衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)伉儷合影，活動結束後FBI幹員驅車135哩，把威金斯送到洛杉磯國際機場。

威金斯的父親是刮鬍刀品牌吉列(Gillette)全球消費產品主管，母親是航空產業財務專家。威金斯小時候在倫敦、瑞士生活，小學就讀日內瓦雷蒙學院(Collège du Léman)，高中時期曾在電視影集「摩登家庭」(Modern Family)當臨演，2020年從貝爾蒙特大學(Belmont University)畢業後展開音樂生涯，2022年在派對上認識當時是川普媒體「真實社群」(Truth Social)顧問的巴特爾。

