快訊

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

美軍攻打伊朗3天後 川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

編譯盧思綸／即時報導
川普總統。（路透）
福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

根據福斯新聞取得信函，川普在信中告訴參議院臨時議長、愛荷華州共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley），「這些打擊行動未動用任何美國地面部隊」，且任務「在規畫與執行上，旨在將平民傷亡降到最低、嚇阻未來攻擊，並消除伊朗的惡意活動。」

川普在信中寫道：「儘管美國希望迅速達成持久和平，但目前不可能知道這次軍事行動的完整範圍與持續時間。」

川普表示：「因此，美國部隊仍維持部署態勢，必要且適當時將採取進一步行動，以因應對美國或其盟友與夥伴的進一步威脅與攻擊，並確保伊朗政府不再對美國、其盟友以及國際社會構成威脅。」

川普補充：「我下令採取這項軍事行動，符合我保護國內外美國人民與美國利益的責任，並為推進美國的國家安全與外交政策利益。」他說：「我是依據作為三軍統帥與行政首長、負責處理美國對外關係的憲法權限而採取行動。」

川普表示，這份報告是依據《戰爭權力法》（War Powers Resolution）的規定提出，目的在讓國會完整掌握相關軍事行動情況。

NBC指出，這項法律要求總統在美國武裝部隊「已部署進入敵對行動，或在情勢明顯顯示即將捲入敵對行動」等情況下，必須通知國會。

當總統必須向國會報告已動用武力後，若國會沒有正式宣戰，美軍參與敵對行動的權限將在60天後自動終止。不過，總統可以書面通知國會，將這項期限再延長30天。

以色列 參議院 哈米尼

上一則

魯比歐：美軍攻擊伊朗 是因為以色列計畫發動攻勢

