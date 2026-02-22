美明年國防預算增5000億 白宮頭疼

川普同意防長赫塞斯請求，明年國防預算增加50%，可是白宮幕僚不知這平白多出的5000億元要如何消化。圖為防長赫塞斯站在五角大廈門口。(美聯社)

華盛頓郵報引述四位知情人士說法，川普 政府官員現在正為該如何把下年度預算中大幅增加的5000億元軍事開支花掉，並因此拖慢了白宮 整體2027年度預算編列的進程。

川普總統在1月同意了國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)提出的要求，在年度預算中將國防支出增加約50%。據匿名知情人士透露，這項提議遭到白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長伏特(Russell Vought)等內部人士的反對；伏特警告，此舉可能會加劇不斷擴大的聯邦赤字。

知情人士指出，自從川普同意提高國防預算金額後，白宮幕僚和國防部官員就面臨著該如何花費這筆鉅款的後勤難題；白宮向國會提交預算提案的法定截止日期已過去兩個多星期，部分原因就是因為不知道該如何具體使用這筆額外的5000億元。

一位知情人士說，五角大廈資深官員已經針對這項挑戰，諮詢了多位前國防資深官員的意見；他們討論的重點之一，就是該如何在採購軍方現有武器和投資AI等高端技術之間取得平衡，因為五角大廈認為AI是其未來發展的重要組成部分。

2025年批准的9000億元國防預算，已是美國史上最高金額；雖然其他國家也增加了軍事開支，但根據無黨派財務智庫機構「彼得森基金會」(Peter G. Peterson Foundation) 2023年的數據，美國的國防開支已經超過了接下來九個國家軍費開支的總和。

「我一點都不意外，他們做不到，」非營利智庫組織「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)資深副總裁霍格蘭(G. William Hoagland)表示，「一年之內要花這麼多錢，實在太驚人了。」

川普、赫塞斯和許多國會共和黨人，則為增加軍費的提議辯護，稱此舉對於支付一系列新優先事項和應對外國敵對勢力是必要的；赫塞斯表示，這筆錢將被「明智地」使用，且更龐大的預算，可以向世界表示美國決心。

即將公佈的2027財政年度白宮預算案，將會詳細列出本屆政府各部門的提議支出水準；新增的國防預算還需要經國會批准才能生效，但過關的可能性不大。