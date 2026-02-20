哈塞特批聯準會研究、卡斯哈里指破壞央行獨立性 白宮顧問駁指控誇大

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里。(路透)

川普總統的經濟顧問團隊與聯準會 爆發口水戰。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周四公開砲轟國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），指其抨擊紐約聯準銀行關稅研究、並稱研究人員應受處分，是再次試圖損害聯準會獨立性。對此，白宮 經濟顧問委員會（CEA）副主席雅瑞德（Pierre Yared）出面為哈塞特辯護。

風波源於哈塞特周三針對紐約聯準銀行研究的批評。該研究指出，美國企業承擔了川普加徵關稅的大部分成本。哈塞特表示研究結果「令人難堪」，並稱作者應被處分（disciplined）。

卡斯哈里周四在北達科他州回應，這是試圖干預聯準會獨立性的舉動，並指過去一年已多次出現類似情況。他提及司法部對聯準會大樓翻修工程展開調查，也顯示政府施壓的跡象。

卡斯哈里強調，聯準會「根據數據與分析對經濟做出最佳評估」，外界雜音愈大，愈要專注本職工作，聚焦於實現物價穩定與充分就業的雙重使命。

面對干預獨立性的指控，白宮經濟顧問委員會副主席雅瑞德周四在接受彭博電視專訪時全力為同僚辯護。他認為，將對聯準會一份特定研究的批評上升到攻擊獨立性的層面，「有點誇張」。

他並對即將公布的第4季經濟成長數據表示「審慎樂觀」，認為投資水準回升正為2026年顯著成長奠定基礎。

卡斯哈里另就利率 前景指出，聯準會基準利率目前可能已接近「中性」水準。