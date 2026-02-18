陸軍高級顧問被開除 國防部權力鬥爭加劇

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)下令撤換陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)的高級軍事顧問巴特勒上校(Col. David Butler )引發外界關注，外界認為，此事件再次凸顯五角大廈內部的人事與權力角力暗潮洶湧。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，知情官員指出，赫塞斯上周在五角大廈與德里斯科會談時，曾要求將巴特勒解職，這是數月來赫塞斯至少第二次提出類似要求，去年赫塞斯甚至遞給德里斯科一張便條紙，明確表示巴特勒「不會獲得晉升」。

巴特勒近期擔任德里斯科與陸軍參謀長喬治(Gen. Randy George)的發言人與媒體策略顧問，並已獲提名晉升准將。但官員指出，赫塞斯對此晉升表示反對，原因尚不明確。知情人士表示，巴特勒雖名列30多名符合晉升資格軍官名單內，而且名單原應送交白宮核准，卻延宕數月。據了解，在赫塞斯下令後，巴特勒自己選擇提交退休申請，避免影響其他同僚晉升。

巴特勒被開除一案，被外界視為赫塞斯與德里斯科衝突的最新一章。德里斯科是副總統范斯(JD Vance)密友，知情人士分析，赫塞斯似乎對德里斯科在川普政府中日益提升的地位與責任感到不滿。目前德里斯科前往瑞士參加結束俄烏戰爭的高層談判，在川普政府中，德里斯科爾以軍事首長身分擔任外交核心角色實屬罕見。

即使赫塞斯未公開批評德里斯科，但他對身邊人士的發動抨擊一事則選擇沉默，例如極右派網紅盧默(Laura Loomer)去年公開砲轟德里斯科，質疑陸軍為何在社群媒體表揚並非「美國出生」、而且曾在2016年為民主黨助選的榮譽勳章得主格羅伯格(Florent Groberg)。

另外，知情官員指出，巴特勒過去曾擔任前參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)發言人，被視為是米利派人馬，可能是他遭撤換的因素之一。

米利在川普第一任期內曾多次與總統發生衝突，退休後更形容川普是「徹頭徹尾的法西斯分子」。赫塞斯上任後，也對米利採取一系列行政行動，包括吊銷其安全許可、取消隨扈，並下令撤下其官員肖像。

巴特勒在過去28年軍職中，因其專業與跨黨派立場深受多位將領與媒體信賴，一位陸軍官員對此表示惋惜，稱巴特勒是「我所知最不具黨派色彩的人」，他的去職對陸軍將是一大損失。

赫塞斯 川普 五角大廈

伊朗且談且戰 在荷莫茲海峽實彈軍演

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

