陸軍高級顧問被開除 國防部權力鬥爭加劇

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)下令撤換陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)的高級軍事顧問巴特勒上校(Col. David Butler )引發外界關注，外界認為，此事件再次凸顯五角大廈 內部的人事與權力角力暗潮洶湧。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，知情官員指出，赫塞斯上周在五角大廈與德里斯科會談時，曾要求將巴特勒解職，這是數月來赫塞斯至少第二次提出類似要求，去年赫塞斯甚至遞給德里斯科一張便條紙，明確表示巴特勒「不會獲得晉升」。

巴特勒近期擔任德里斯科與陸軍參謀長喬治(Gen. Randy George)的發言人與媒體策略顧問，並已獲提名晉升准將。但官員指出，赫塞斯對此晉升表示反對，原因尚不明確。知情人士表示，巴特勒雖名列30多名符合晉升資格軍官名單內，而且名單原應送交白宮核准，卻延宕數月。據了解，在赫塞斯下令後，巴特勒自己選擇提交退休申請，避免影響其他同僚晉升。

巴特勒被開除一案，被外界視為赫塞斯與德里斯科衝突的最新一章。德里斯科是副總統范斯(JD Vance)密友，知情人士分析，赫塞斯似乎對德里斯科在川普 政府中日益提升的地位與責任感到不滿。目前德里斯科前往瑞士參加結束俄烏戰爭的高層談判，在川普政府中，德里斯科爾以軍事首長身分擔任外交核心角色實屬罕見。

即使赫塞斯未公開批評德里斯科，但他對身邊人士的發動抨擊一事則選擇沉默，例如極右派網紅盧默(Laura Loomer)去年公開砲轟德里斯科，質疑陸軍為何在社群媒體表揚並非「美國出生」、而且曾在2016年為民主黨助選的榮譽勳章得主格羅伯格(Florent Groberg)。

另外，知情官員指出，巴特勒過去曾擔任前參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)發言人，被視為是米利派人馬，可能是他遭撤換的因素之一。

米利在川普第一任期內曾多次與總統發生衝突，退休後更形容川普是「徹頭徹尾的法西斯分子」。赫塞斯上任後，也對米利採取一系列行政行動，包括吊銷其安全許可、取消隨扈，並下令撤下其官員肖像。

巴特勒在過去28年軍職中，因其專業與跨黨派立場深受多位將領與媒體信賴，一位陸軍官員對此表示惋惜，稱巴特勒是「我所知最不具黨派色彩的人」，他的去職對陸軍將是一大損失。