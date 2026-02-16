國務院叫停公共圖書館代辦護照 鄉村居民受影響

國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院 勒令全國部分公共圖書館停辦護照 申請業務，自13日起不再被授權參與護照受理站點(Passport Acceptance Facility)計畫。

康乃狄克州諾威奇(Norwich)奧蒂斯圖書館(Otis Library)曾提供護照服務18年，執行館長凱瑟琳斯佩西爾(Cathleen Special)說，「我們每天仍然接到諮詢電話，社區已經習慣我們提供的這項服務。」

諾威奇郵局經常將須在正常辦公時間以外，申請辦理護照的民眾轉介到奧蒂斯圖書館，而且圖書館也會協助有語言障礙的申請人。

國務院表示，根據聯邦法規「明確禁止非政府組織」收取和保留護照申請費用，但沒有解釋為何此事現在才成為問題，「全國護照服務有超過7500個受理站點，被認定不符合資格的圖書館數量不到我們總數的1%。」

美國圖書館協會(American Library Association)估計，全國有1400家公共圖書館可能受到影響，約占所有公共圖書館的15%。

來自康乃狄克州、賓州 、紐約州、新澤西州和馬里蘭州的國會議員，致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，要求他延長現有項目，直到國會找到永久解決方案。

眾議院民主黨議員狄恩(Madeleine Dean)和共和黨議員喬伊斯(John Joyce)提出修訂1920年「護照法」(Passport Act)，允許非營利公共圖書館繼續作為護照受理點。議員提到，「由於真實身分證(Real ID)要求，護照需求激增，對雙薪家庭和農村居民，圖書館是最方便的護照受理點之一。」

以賓州中南部鄉村地區為例，面積556平方哩的裴瑞郡(Perry County)僅有2家護照受理點，如今瑪麗斯維爾-賴伊圖書館(Marysville-Rye Library)停止代辦業務後，郡法院成為當地居民唯一選擇。

99%的美國人口居住在指定護照辦理站點方圓20哩範圍內，這些站點包括郵局、郡書記官辦公室或政府營運的圖書館。

許多公共圖書館都是非營利組織，代辦費用是重要收入，賓州85%公共圖書館是非營利組織；緬因州為56%；羅德島州為54%；紐約州為47%；康州為46%。