聯邦政府停擺 國會代表團不去慕尼黑會議了

雖然國會休會一周，但受到國安部預算停擺影響，眾院議長強生臨時取消國會兩黨代表團赴德國參加慕尼黑國際安全會議，但議員個人可自行參加。(美聯社)

眾院 議長強生(Mike Johnson)稍早下令取消國會代表團赴慕尼黑安全會議預訂的飯店、軍用航班和證件。

「國會山莊報」(The Hill)報導，民主黨 人批評說，在川普政府咄咄逼人的外交政策背景下，參加這場會議對於恢復美國與盟友的關係至關重要。

眾議員 安薩里(Yassamin Ansari)說，「由於共和黨在古德(Renee Good)及普雷蒂(Alex Pretti)慘遭殺害後拒絕就移民暨海關執法局(ICE)改革做出任何妥協或改變，導致政府停擺，關閉國土安全部(DHS)，因此我們無法參加官方的國會代表團(CODEL)。我和一些民主黨同僚決定無論如何都要參加。」

雖然代表團被取消，但議員個人並未被禁止參加會議，因此眾院民主黨人目前計劃自費出席，但不清楚是否有共和黨人參與。

確定要參加的眾議員柯羅(Jason Crow)向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，除了國務卿魯比歐(Marco Rubio)以外，其他美國官員也應該出席此次會議。

眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)個人以慕尼黑安全會議顧問委員會成員的身分出席會議。

出席會議的其他民主黨眾議員包括歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、海姆斯(Jim Himes)，以及麥布萊德(Sarah McBride)。

「我們中的一些人無論如何都會自費前往，以安撫和感謝我們的盟友，」眾議院情報委員會首席民主黨議員海姆斯在X平台上發文。

眾院外交事務委員會資深成員、南卡羅來納州共和黨眾議員威爾森(Joe Wilson)告訴POLITICO，「議長採取的立場非常負責任，這與參議院民主黨人關閉政府的不負責任行為形成對比。因此，負責任的做法是隨時準備結束政府停擺。」

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)和參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)一直要求對白宮的移民政策進行全面改革，包括徹底改革ICE。儘管白宮就其對DHS的要求向民主黨人提出了反提案，但少數黨領袖認為該提案遠遠不夠。