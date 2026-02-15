我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

聯邦政府停擺 國會代表團不去慕尼黑會議了

編譯彭馨儀／綜合報導
雖然國會休會一周，但受到國安部預算停擺影響，眾院議長強生臨時取消國會兩黨代表團赴德國參加慕尼黑國際安全會議，但議員個人可自行參加。(美聯社)
雖然國會休會一周，但受到國安部預算停擺影響，眾院議長強生臨時取消國會兩黨代表團赴德國參加慕尼黑國際安全會議，但議員個人可自行參加。(美聯社)

眾院議長強生(Mike Johnson)稍早下令取消國會代表團赴慕尼黑安全會議預訂的飯店、軍用航班和證件。

「國會山莊報」(The Hill)報導，民主黨人批評說，在川普政府咄咄逼人的外交政策背景下，參加這場會議對於恢復美國與盟友的關係至關重要。

眾議員安薩里(Yassamin Ansari)說，「由於共和黨在古德(Renee Good)及普雷蒂(Alex Pretti)慘遭殺害後拒絕就移民暨海關執法局(ICE)改革做出任何妥協或改變，導致政府停擺，關閉國土安全部(DHS)，因此我們無法參加官方的國會代表團(CODEL)。我和一些民主黨同僚決定無論如何都要參加。」

雖然代表團被取消，但議員個人並未被禁止參加會議，因此眾院民主黨人目前計劃自費出席，但不清楚是否有共和黨人參與。

確定要參加的眾議員柯羅(Jason Crow)向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，除了國務卿魯比歐(Marco Rubio)以外，其他美國官員也應該出席此次會議。

眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)個人以慕尼黑安全會議顧問委員會成員的身分出席會議。

出席會議的其他民主黨眾議員包括歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、海姆斯(Jim Himes)，以及麥布萊德(Sarah McBride)。

「我們中的一些人無論如何都會自費前往，以安撫和感謝我們的盟友，」眾議院情報委員會首席民主黨議員海姆斯在X平台上發文。

眾院外交事務委員會資深成員、南卡羅來納州共和黨眾議員威爾森(Joe Wilson)告訴POLITICO，「議長採取的立場非常負責任，這與參議院民主黨人關閉政府的不負責任行為形成對比。因此，負責任的做法是隨時準備結束政府停擺。」

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)和參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)一直要求對白宮的移民政策進行全面改革，包括徹底改革ICE。儘管白宮就其對DHS的要求向民主黨人提出了反提案，但少數黨領袖認為該提案遠遠不夠。

世報陪您半世紀

民主黨 眾院 眾議員

上一則

4400案判違法拘禁 ICE續羈押移民 司法部派700律師抗告

下一則

慕尼黑會議 美歐同聲：歐洲軍事應自立自強

延伸閱讀

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺
中國若對台動武美該不該出兵？民主黨眾議員歐凱秀這麼說

中國若對台動武美該不該出兵？民主黨眾議員歐凱秀這麼說
NBA／巴西猛將致勝球瘋狂逆轉灰熊 勇士主場延續對戰8連勝

NBA／巴西猛將致勝球瘋狂逆轉灰熊 勇士主場延續對戰8連勝
下一站華府 台灣旅美內野好手鄭宗哲轉戰國民

下一站華府 台灣旅美內野好手鄭宗哲轉戰國民

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了