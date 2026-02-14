撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫

我的頻道

編譯俞仲慈、盧炯燊／綜合報導
聯邦從明尼蘇達州撤出數千探員後，暫時休兵，沒有大規模掃蕩計畫。圖為全副武裝的探員在明州嚴陣以待。(路透)
聯邦從明尼蘇達州撤出數千探員後,暫時休兵,沒有大規模掃蕩計畫。圖為全副武裝的探員在明州嚴陣以待。(路透)

聯邦移民執法部門在明尼蘇達州發動的「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)結束後，國土安全部(Homeland Security Secretary，DHS)決定暫停休兵，目前沒有針對特定城市發動大規模移民掃蕩的計畫。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普總統任命的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)宣布明州「都會突擊行動」結束後，隔天DHS兩位高階官員證實，聯邦移民及海關執法局(ICE)今後將鎖定違反移民法的重罪犯展開全國性緝捕，而非集中精力在特定地點執法，並證實邊境巡邏隊(Border Patrol)隊員已各自返回負責的邊境區域，未來該單位也沒有進駐其他內陸地區展開執法的計畫。此前，有超過1000名邊境巡邏隊隊員被派駐到其他內陸城市。

美聯社報導，聯邦移民暨海關執法局(ICE)執法人員在明尼亞波利斯嚴厲打擊非法移民期間，開槍射傷一名委內瑞拉人，事後兩名執法人員聲稱是遭到襲擊而自衛還擊，但調查後發現顯然造假，司法部已啟動刑事調查兩人是否做偽證。

ICE稱兩名探員對開槍射傷明州無證移民作出不實陳述，調查他們是否做偽證。圖為明州...
ICE稱兩名探員對開槍射傷明州無證移民作出不實陳述,調查他們是否做偽證。圖為明州居民日前舉牌指ICE探員「可恥」。(路透)

ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)13日表示，影片證據顯示，被調查的這兩人對槍擊作出「不實陳述」，司法部已聯同ICE展開調查。里昂斯未透露這兩人姓名，只表示他們被勒令放行政假接受調查，有可能遭革職及刑事起訴。

此事發生於1月14日深夜，國土安全部(DHS)聲稱，一名ICE探員在明尼亞波利斯截查行動期間，遭委內瑞拉非法移民伏擊，另外還有兩人從附近公寓出來，使用雪鏟及掃把柄參加攻擊。DHS說，執法人員開了一槍自衛，擊中主嫌犯右腿，其他攻擊者慌忙逃回公寓。事件中，ICE逮捕了受槍傷的阿爾霍納(Alfredo Alejandro Aljorna) 及另一委內瑞拉男子索薩-塞利斯(Julio Cesar Sosa-Celis)。

明州聯邦地方法院法官13日稍早應檢方不尋常的要求，撤銷對阿爾霍納及索薩-塞利斯的重罪襲擊指控，理由是「新發現的證據」與「與相關指控嚴重不符」。

ICE稱兩名探員對開槍射傷明州無證移民作出不實陳述，調查他們是否做偽證。圖為明州...
ICE稱兩名探員對開槍射傷明州無證移民作出不實陳述，調查他們是否做偽證。圖為明州居民日前舉牌指ICE探員「可恥」。(路透)

