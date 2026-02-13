參院程序表決未過關 國土安全部2/14將停擺

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
參院仍未解凍國土安全部的預算撥款，國安部確定本周末開始停擺。照片為參院多數黨領袖熊恩。（路透）
國土安全部為期兩周的臨時開支(stopgap)撥款13日便將到期，民主黨在預算協商期間以限制移民執法行動為談判籌碼，與白宮僵持不下，國土安全部幾乎確定14日將因預算無法到位而停擺。為國土安全部提供預算至9月的提案程序表決，12日在參院未達60票門檻，參議院領袖批准開始休會10天，國會議員即將離開華府，國土安全部停擺似乎已成定局。

民主黨以預算為手段要求川普政府修正移民執法政策。照片為參院少數黨領袖舒默。（路透...
民主黨對白宮提出的要求包括：移民和海關執法局(ICE)與其他聯邦機關執法人員要有更清楚的身分標示、這些機關必須訂定新的行動準則、並且增加司法搜索令的使用。白宮11日晚間也對民主黨提出最新條件，但川普12日對媒體說，民主黨的某些要求「非常、非常難以接受」。

如果國土安全部停擺，最初可能不會有太多影響。去年通過的「又大又美法」為ICE提供大約750億元經費，用來擴大拘留能力、加強執法行動。至於國土安全部轄下其他部門如聯邦運輸安全管理局(TSA)、聯邦急難管理局(FEMA)、特勤局(Secret Service)、海岸防衛隊(Coast Guard)等，隨著時間拉長可能受到較多衝擊。

FEMA副局長菲利普斯(Gregg Phillips)本周在聽證會上說，災難援助基金足以在停擺期間因應緊急狀況，但如果發生重大災難，資金將嚴重短缺。

先前在兩黨談判期間大多保持沉默的川普12日說，禁止聯邦執法人員戴面罩的規定，日前已經遭到法院推翻。川普對媒體說：「我們必須保護執法人員。」

上個月明尼亞波利斯有兩名美國公民先後遭聯邦幹員開槍打死之後，民主黨要求對ICE等聯邦執法部門祭出新限制。民主黨的要求獲得川普同意，國土安全部預算因此在上周生效的預算包裹法案當中拆分出來單獨處理，只給予國土安全部兩周的臨時開支預算。

司法搜索令(judicial warrants)是兩黨看法相左的爭議點。參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)說：「搜索令的問題不管對白宮或共和黨來說，都很困難。」

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)與眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)則主張，如果沒有司法搜索令，國土安全部人員不得進入私人民宅，申請搜索令的程序跟申請標準都應改進。

目前絕大多數移民逮捕是根據行政搜索令(administrative warrants)， 由政府部門發布，不需法官簽署。這類搜索令採用較低的「合理理由」（probable cause）標準，且一般在未經同意的情況下，不允許闖入民宅。

