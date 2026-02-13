國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國會對國土安全部 (DHS)撥款問題再度陷入僵局，兩黨皆坦言，短期內達成協議機會渺茫。

華爾街日報(WSJ)報導，此次撥款期限僅涉及國土安全部，原因在於應民主黨要求，國會先前刻意將其與其他部門分開處理，隨著13日的截止日期逼近，國土安全部面臨經費中斷可能停擺。

DHS轄下共包括移民暨海關執法局(ICE )、海關與邊境保護局(CBP )、聯邦急難管理局(FEMA)、運輸安全管理局(TSA)及海岸防衛隊。根據聯邦法律，停擺期間僅限「必要」職位或預算來源不受年度撥款限制的人員繼續工作。

ICE與CBP屬必要執法單位，即使停擺仍可持續運作，更關鍵的是兩機構還可動用川普去年簽署的「又大又美法」(One Big Beautiful Bill)所提供的多年期強制性撥款，其中ICE獲750億元、CBP獲650億元，代表多數人員仍可領薪。

TSA機場安檢人員將繼續值勤，但無法領取薪資。若僵局拖長，因薪資延誤導致人手短缺，恐出現安檢排隊時間拉長及航班延誤。依排程，DHS員工2月17日將領取截至2月7日的薪資、3月3日原定發放的薪資若停擺發生，將僅為部分薪資。不過歷次停擺結束後，聯邦員工薪資通常可獲補發。

聯邦急難管理局的救災基金仍有約80億元，可確保關鍵的緊急救災行動在停擺期間持續運作。不過，計畫與行政支援將暫停，非必要人員將被迫放無薪假，非緊急補助審批也將停止。

海岸防衛隊是唯一不隸屬於國防部撥款、而是由國土安全部資助的軍種，因此，現役人員將在無薪狀況下繼續值勤，搜救等必要行動維持運作，行政服務則會暫停。