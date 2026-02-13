國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)
國會對國土安全部(DHS)撥款問題再度陷入僵局，兩黨皆坦言，短期內達成協議機會渺茫。

華爾街日報(WSJ)報導，此次撥款期限僅涉及國土安全部，原因在於應民主黨要求，國會先前刻意將其與其他部門分開處理，隨著13日的截止日期逼近，國土安全部面臨經費中斷可能停擺。

DHS轄下共包括移民暨海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)、聯邦急難管理局(FEMA)、運輸安全管理局(TSA)及海岸防衛隊。根據聯邦法律，停擺期間僅限「必要」職位或預算來源不受年度撥款限制的人員繼續工作。

ICE與CBP屬必要執法單位，即使停擺仍可持續運作，更關鍵的是兩機構還可動用川普去年簽署的「又大又美法」(One Big Beautiful Bill)所提供的多年期強制性撥款，其中ICE獲750億元、CBP獲650億元，代表多數人員仍可領薪。

TSA機場安檢人員將繼續值勤，但無法領取薪資。若僵局拖長，因薪資延誤導致人手短缺，恐出現安檢排隊時間拉長及航班延誤。依排程，DHS員工2月17日將領取截至2月7日的薪資、3月3日原定發放的薪資若停擺發生，將僅為部分薪資。不過歷次停擺結束後，聯邦員工薪資通常可獲補發。

聯邦急難管理局的救災基金仍有約80億元，可確保關鍵的緊急救災行動在停擺期間持續運作。不過，計畫與行政支援將暫停，非必要人員將被迫放無薪假，非緊急補助審批也將停止。

海岸防衛隊是唯一不隸屬於國防部撥款、而是由國土安全部資助的軍種，因此，現役人員將在無薪狀況下繼續值勤，搜救等必要行動維持運作，行政服務則會暫停。

至於DHS總部多數行政、政策與監督單位被視為非必要將會停擺。負責調查移民執法人員涉嫌濫權或不當行為的公民權利與公民自由辦公室，通常會讓大多數員工無薪休假。負責制定長期規則與指引的政策辦公室則會關閉。該部門監察長所進行的許多審計工作也會暫停。政府停擺期間，《資訊自由法》申請通常不予處理，從而限制公眾取得國土安全部紀錄的管道。

因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(美聯社)

