川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統轉貼了一條惡搞影片，把歐巴馬夫婦換臉成猿猴，事後雖撤下影片，但已在政壇掀波。圖為去年1月前總統卡特喪禮時，川普與歐巴馬(左)交談。(美聯社)
總統川普在社交平台發布種族歧視影片，將前總統歐巴馬夫婦比喻為叢林的猿猴，引起國會兩黨議員及社會各界強烈批評及要求道歉，儘管影片最終下架，但川普至今未道歉。

綜合美聯社等報導，川普5日深夜在旗下社交平台Truth Social轉載一段長約62秒的影片，內容指2020年大選投票機存在舞弊，但在結尾約60秒處竟出現兩個猿猴動物，臉部換為歐巴馬夫婦的面容。

由於美國歷史上將非裔與猿猴聯繫，被視為極其嚴重的種族主義隱喻，影片發出後即時引發全國嘩然，多個政界重量級人物及民權領袖紛紛猛烈譴責，是對美國首位非裔總統夫婦的冒犯，並要求道歉。

面對排山倒海的批評，白宮最初態度強硬，發言人李維特指影片僅是「網絡迷因」(Internet meme)影片，將川普描繪成「叢林之王」，而民主黨領袖則被描繪成動物，包括白人拜登被描繪成正吃香蕉的猴子。李維特還指外界的譴責只是「虛假憤怒」。

然而隨著輿論持續發酵，白宮6日最終罕見退讓承認錯誤及刪除相關影片，聲稱是一名白宮職員「錯誤發布」，川普本人在發布前並未看過影片。

儘管如此，川普至今尚未作出回應及道歉，歐巴馬發言人表示對此不予回應。

川普對歐巴馬夫婦作出人身攻擊，使用煽動性種族主義言論並非首次，以前曾指歐巴馬並非在本出生的美國公民。

已故非裔民權領袖馬丁路德金的女兒伯尼斯金(Bernice King)直斥川普這個影片說「我們不是猿猴」，並重提父親的說話︰「是的，我是黑人。我為此感到自豪，而且很美」。

譴責聲浪不僅來自民主黨，共和黨內部的批評聲音亦相當罕見，共和黨在參議院唯一的非裔議員、南卡州的史考特(Tim Scott)直言，這是他見過「這個白宮做出最種族歧視的事」；來自密西西比州，身兼參院軍事委員會主席的威克(Roger Wicker)也斥責「完全不可接受」，要求川普公開道歉。

過去共和黨人對川普的一些爭議性言論通常保持緘默，然而面對今年11月的期中選舉，擔心或受這次事件影響，令支持度及與非裔選民的關係受到考驗，因此發聲。

