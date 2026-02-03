介入喬州大選舞弊調查？川普與FBI探員通話 「只是加油打氣」

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
國家情報總監加巴德。(美聯社)
紐約時報2日報導，聯邦調查局(FBI)上周搜索喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)一處選務中心，從許多層面來看都透露著不尋常，例如探員查扣一車又一車的喬州2020年大選選票，川普總統準備為當年落敗疑有舞弊，提出刑事訴訟做為報復，而且搜查行動隔天，國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)還在閉門會議裡，跟參與搜查任務的某些FBI亞特蘭大分局探員見面。

由於國家情報總監的角色並不包括在現場參與犯罪調查行動，加巴德為何出現在富爾頓郡選務中心搜查現場，隔天還留在當地FBI探員開會，令外界感到好奇。

紐約時報報導，加巴德與FBI探員開會時，出現了超過正常執法程序範疇的作為。知情人士說，她用自己的手機打電話給川普，川普第一時間沒有接聽，不久加巴德便接到川普回電。

在打手機電話的國家情報總監加巴德1月28日被人認出出現在喬州富頓郡選務中心附近。...
消息人士說，川普透過手機擴音跟FBI探員講話，提出一些問題，對於探員在調查工作當中的表現給予肯定。這次搜查行動小組的負責人，為搜查行動彙整證據，在電話會議裡回答川普提問。該小組負責人平日負責調查公務員貪腐及民權侵犯。

知情官員說，川普與FBI探員通電話時間極短，大約只有一分鐘左右，談話內容主要是為探員加油打氣，如同教練在球賽半場休息期間對球員精神喊話。

官員透露，川普親自下令加巴德前往亞特蘭大參與搜查行動，並與FBI副局長貝里(Andrew Bailey)協調。

紐約時報分析，川普沒找司法部高層官員或FBI高層官員談話，而是直接跟第一線FBI探員通電話，因為探員處理的調查工作與川普個人政治利益有極大影響。

兩黨執政期間都曾擔任司法部資深官員的勞夫曼(David Laufman)指出，總統直接參與國內刑事調查工作，特別是跟個人恩怨有關、把國家情報總監當做貫徹政治意志工具的調查，「對我們的民主非常危險，背離多年以來的健全政策」。

