川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統2025年1月20日重返白宮首日即簽署行政命令，終止在美出生者自動成為公民，若父母為臨時訪客或非法移民，在美國誕下的子女不能成為美國公民。儘管多個聯邦地方法院裁定該命令違憲，甚至有兩個聯邦巡迴上訴法院也發出禁制令，但最終川普政府上訴至最高法院並獲受理。

根據最高法院公布案件排期，這起稱為「川普訴芭芭拉案」(Trump v. Barbara)，已定於4月1日舉行言詞辯論，預估最終裁決在初夏出爐。此案影響巨大、受到各方關注的原因，在於決定此類公民的命運外，更是大法官們首次正式審議川普行政命令的合法性。

川普發出該行政命令前，根據對憲法第14修正案的理解，在美國出生的兒童無論父母身份為何，都自動成為公民。該修正案的公民條款規定：「所有在美國出生或歸化，並受其管轄的人，均為美國公民」。但川普力圖推翻有關理解，要將範圍限至父母至少一方是公民或綠卡持有者。

川普政府聲稱，1868年加入憲法的第14修正案的公民權條款，初衷僅是為了讓曾經是奴隸者及其子女都擁有公民身分，而非像現在那樣讓那麼多人獲得公民權。

由於多個聯邦地方法院裁定行政命令違憲及發出全國禁制定，川普政府入稟最高法院，在去年6月底獲最高法院裁定聯邦法官無權發出全國禁制令，然而針對該行政命令的訴訟仍在多個地方法院繼續。

根據川普2025年1月20日簽署的行政命令，30天後即2月20日生效，在此之後出生、父母為臨時訪客或非法移民的嬰兒已非美國公民。不過在「芭芭拉案」中，新罕州聯邦地方法官裁定川普政府敗訴，禁止對2025年2月20日或之後出生的嬰兒，適用這個行政命令。

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)， 2025年9月底就此上訴至最高法院，要審查新罕州聯邦地方法官「芭芭拉案」的裁決，以及審理第 9 巡迴上訴法院指川普行政命令無效的裁決。

最高法院定於4月1日作言詞辯論，預計6月底或7月初作出最後裁決。

川普 非法移民 美國公民

