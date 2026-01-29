我的頻道

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

編譯劉忠勇／即時報導
鮑爾談到Fed公信力時說：「我們還沒有失去。我不相信我們會失去，我也由衷希望我們不會。」（路透）
聯準會（Fed）主席鮑爾在周三的記者會上，對卸任後是否留任理事的問題，仍然不做表態，這是他去年夏季第四度被問到這個問題。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯分析，鮑爾的回答始終如一，因為這是他對抗行政部門施壓時，手中最後且唯一的一張王牌。

根據 Fed規章，主席與理事的任期是分開的。鮑爾的主席任期將於5月15日屆滿，但他身為理事的14年任期要到2028年才結束。歷史上，Fed主席卸任後通常會選擇祼退，但鮑爾若選擇繼續「屈居」理事，這在法律上是完全合法的。

美國司法部正就Fed總部裝修案進行調查，鮑爾認為這只是行政部門為了施壓降息而發動的「政治追殺」。

提米羅斯指出，其實鮑爾本來已準備好回歸平民生活，但如果他在接受司法調查期間宣布卸任，看起來就像是為了換取司法撤案而「屈服」。

因此，調查反而強化了他留下來的理由，為了捍衛 Fed 的獨立性，他不能在壓力下退縮。

歷史上Fed卸任主席後留任理事的只有艾克爾斯（Marriner Eccles），他1948年留任的目的正好也是為了在利率政策上和總統杜魯門抗衡，最終奠定了 Fed 的獨立地位。

鮑爾若選擇留任理事，就可以能卡住一席理事，直接影響川普政府在Fed內部的權力布局。

如此一來，川普手上就只動得了一個即將在本周六屆滿的理事席位（米倫的席位），這代表川普提名的新主席一進理事會，就得撤換原本屬意的米倫，無法同時安插兩名親信。

對鮑爾來說， 留下來也將是非常痛苦的選擇。他可能被迫對他認為「魯莽」的政策投下反對票，或者被迫為不認同的決定背書。

曾任鮑爾資深顧問的福斯特（Jon Faust）認為，如果鮑爾認定他留下來是阻止行政部門損害Fed獨立性的最後一道防線，那麼即使「極不甘願也極其失望」，他仍會選擇留下來。

鮑爾周三記者會的談話或許埋下了伏筆。他警告，如果大眾開始相信Fed是出於政治考量（包括為了幫助特定政黨或總統）而做出決定，Fed將喪失公信力。

「我們還沒有失去，」鮑爾說，「我不相信我們會失去，我也由衷希望我們不會。」

回應川普連串施壓？鮑爾籲繼任者「不要捲入選舉政治」

官員有意繼續按兵不動 聯準會決策五要點一次看

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦