回應川普連串施壓？鮑爾籲繼任者「不要捲入選舉政治」

記者顏伶如／綜合報導
聯準會主席鮑爾即將在5月卸任，川普總統尚未決定由誰接任，鮑爾則對接任人選提出看法，首先得不介入選舉政治。（路透）
聯邦準備理事會(Federal Reserve)28日宣布利率維持不變，決策符合金融市場預期，但聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在記者會上面對媒體發問，記者提問重點卻擺在聯準會獨立自主面臨威脅、今年5月任期屆滿後是否仍將繼續留在央行等話題，顯示聯準會陷入史無前例的處境。川普政府本月稍早對鮑爾展開刑事調查之後，鮑爾是否繼續留任理事再次受到熱議。

川普總統先前發言批評聯準會與鮑爾沒能大幅降息，川普認為大幅降息才能刺激經濟。當時鮑爾回應表示，調查目的是企圖向央行施壓，讓利率降到川普想要的水準。聯準會接到司法部傳票，針對鮑爾在聯準會大樓25億裝修案的國會證詞展開刑事調查。

鮑爾28日雖然不願對調查再做評論，卻對未來聯準會繼任人選提出建議。他說：「不要捲入選舉政治。」

鮑爾也說，下一任聯準會主席應該努力做到接受國會監督與究責。

聯準會官員本周開會正值白宮以前所未見的力道向聯準會施壓之際。

媒體詢問是否有信心聯準會能夠保持獨立。鮑爾回答：「有的。」他表示：「我對此抱持堅定承諾，同事們也是如此。」

鮑爾在5月之後仍有權選擇繼續留任聯準會理事。他在記者會上對媒體說，尚未決定是走是留。

媒體詢問與川普政府衝突的細節，鮑爾均不願回答。不過，他以大方向談到聯準會的獨立以及聯準會若淪為聽命總統將有何後果。他說：「如果失去獨立性，聯準會的信譽將難以恢復。」

最高法院上周審理了川普去年試圖以房貸詐欺為由解雇聯準會理事庫克（Lisa Cook）的案件，庫克否認相關指控。在聯準會112年的歷史中，從未有總統開除過一名理事。大法官們在言詞辯論中，似乎傾向於允許她在案件審理期間繼續留任。

當28日被問及為何決定親自出席最高法院的聽證會時，鮑爾表示：「我認為，這個案件或許是聯準會歷史上最重要的法律案件。」他補充道：「當我仔細思考後，我認為如果我沒有出席，恐怕很難解釋原因。」

川普日前表示，新任聯準會主席人選已經接近拍板。

媒體報導傳出接替鮑爾的熱門人選，包括白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)、前任聯準會理事華許(Kevin Warsh)、資產管理公司貝萊德(BlackRock)高層主管芮德(Rick Rieder)。

