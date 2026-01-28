打破不印「不在世」總統傳統 250周年幣印川普頭像

美國鑄幣局決定在硬幣上印上川普總統頭像，打破喬治．華盛頓總統開創的不把在世總統頭像印在貨幣上的傳統。圖為硬幣圖案方案。(取自美國鑄幣局官網)

財政部 (Treasury Department)正準備製作印有總統川普 頭像的「獨立宣言」(Declaration of Independence)250周年紀念1元硬幣，之前原計畫要發行的廢奴主義者、婦女參政論者和民權運動時期民族英雄的25美分硬幣則被取消，以美國早期白人先驅和革命者的頭像取代。

國會民主黨 人批評此舉，認為不應該過度頌揚一位在世總統，而應全面反映美國歷史。

與川普政府的許多政策一樣，美國鑄幣局(United States Mint)在2025年決定，在硬幣上印上川普總統頭像，打破喬治．華盛頓總統開創的悠久傳統，那就是不把在世總統頭像印在貨幣上。華盛頓拒絕自己在世時頭像被印在硬幣上，說這個做法是「君主制」的表現，與國家爭取擺脫英國統治的獨立之爭背道而馳。

現在有國會議員開始質疑川普紀念幣的合法性，以及鑄幣局去年取消發行紀念廢奴主義者、民權運動人士和婦女參政論者的25美分硬幣的決定。

根據「今日美國報」(USA Today)所取得的一封1月26日信函，五位民主黨參議員和緬因州獨立參議員金恩(Angus King)等人，敦促財政部長貝森特(Scott Bessent)停止發行川普紀念幣，並恢復發行之前取消的25美分硬幣，表示「在紀念『獨立宣言』250周年硬幣上，印上在世總統頭像，會向美國乃至全世界傳遞一個與我們國家本質相悖的信息。」

民主黨國會議員指出，川普頭像的1元硬幣違反了1886年的法律，該法律規定，貨幣與證券上「只能出現已故人士的肖像」。

不過鑄幣局一位代表表示，財政部在22日舉行的藝術委員會(Commission of Fine Arts)會議上，認定川普紀念幣沒有違反任何法律；藝術委員會是負責審查首都紀念碑、紀念館、硬幣和建築物設計方案的組織。