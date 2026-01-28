打破不印「不在世」總統傳統 250周年幣印川普頭像

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
美國鑄幣局決定在硬幣上印上川普總統頭像，打破喬治．華盛頓總統開創的不把在世總統頭像印在貨幣上的傳統。圖為硬幣圖案方案。(取自美國鑄幣局官網)
美國鑄幣局決定在硬幣上印上川普總統頭像，打破喬治．華盛頓總統開創的不把在世總統頭像印在貨幣上的傳統。圖為硬幣圖案方案。(取自美國鑄幣局官網)

財政部(Treasury Department)正準備製作印有總統川普頭像的「獨立宣言」(Declaration of Independence)250周年紀念1元硬幣，之前原計畫要發行的廢奴主義者、婦女參政論者和民權運動時期民族英雄的25美分硬幣則被取消，以美國早期白人先驅和革命者的頭像取代。

國會民主黨人批評此舉，認為不應該過度頌揚一位在世總統，而應全面反映美國歷史。

與川普政府的許多政策一樣，美國鑄幣局(United States Mint)在2025年決定，在硬幣上印上川普總統頭像，打破喬治．華盛頓總統開創的悠久傳統，那就是不把在世總統頭像印在貨幣上。華盛頓拒絕自己在世時頭像被印在硬幣上，說這個做法是「君主制」的表現，與國家爭取擺脫英國統治的獨立之爭背道而馳。

現在有國會議員開始質疑川普紀念幣的合法性，以及鑄幣局去年取消發行紀念廢奴主義者、民權運動人士和婦女參政論者的25美分硬幣的決定。

根據「今日美國報」(USA Today)所取得的一封1月26日信函，五位民主黨參議員和緬因州獨立參議員金恩(Angus King)等人，敦促財政部長貝森特(Scott Bessent)停止發行川普紀念幣，並恢復發行之前取消的25美分硬幣，表示「在紀念『獨立宣言』250周年硬幣上，印上在世總統頭像，會向美國乃至全世界傳遞一個與我們國家本質相悖的信息。」

民主黨國會議員指出，川普頭像的1元硬幣違反了1886年的法律，該法律規定，貨幣與證券上「只能出現已故人士的肖像」。

不過鑄幣局一位代表表示，財政部在22日舉行的藝術委員會(Commission of Fine Arts)會議上，認定川普紀念幣沒有違反任何法律；藝術委員會是負責審查首都紀念碑、紀念館、硬幣和建築物設計方案的組織。

川普 民主黨 財政部

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事

美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府

貝森特代替本人收回達沃斯「不幸言論」？加總理卡尼：沒改口

川普在韓美協議談定後再祭關稅施壓 專家：「模範盟友」也不過如此

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

