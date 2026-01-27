川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普上任後收緊移民政策，估計到川普任期結束時將少發最多240萬張綠卡。(圖／123RF)
川普上任後收緊移民政策，估計到川普任期結束時將少發最多240萬張綠卡。(圖／123RF)

川普政府收緊移民政策，包括更嚴格的居留擔保規定、降低難民接收上限、多國旅行禁令等，無黨派智庫「美國政策全國基金會」(National Foundation for American Policy，NFAP)分析，預計到川普任期結束時將少發最多240萬張綠卡，降幅最大的將是美國公民的直系親屬。

據報導，2023財年有117萬2910名移民取得永久居留權，NFAP預測到2029年1月，減少的數字可能在154萬6710人到236萬9998人之間。而公民直系親屬占2023財年所有綠卡取得資格的48%，NFAP估計在新措施限制下，將減少94萬1625人至165萬4770人能取得綠卡。

雇主和大學可能最先感受到影響，NFAP分析師指出，綠卡減少意味著留在美國的技術人才減少，尤其是科技業、醫療保健業、研究等領域，依賴外國人才的公司恐面臨人才短缺。一家生物醫學研究實驗室的主任里維拉(Samuel Rivera)表示，來自其他國家的研究生和博士後研究人員是研究工作中非常重要的一環，若綠卡發放數量減少，可能迫使他們前往其他國家，美國的創新步伐將因此減緩。

川普政府也將年度難民接收人數上限設定為7500人，遠低於前總統拜登執政最後一年設定的12萬5000人。NFAP估計這項政策將在四年任期內減少約47萬名合法移民。此外布朗大學槍擊案後，簽證抽籤計畫凍結，預計此類移民減少人數將從5萬5076人到16萬5228人不等。目前尚不清楚該計畫何時恢復，但NFAP預計將持續中斷一到三年。

此外限制美國公民擔保近親，預計也將導致合法移民數量大幅下降。川普的政策除了影響39國的旅行禁令，也提到「公共負擔」(public charge)規則，也就是可能依賴政府福利的移民將受限制。NFAP分析師表示，這些措施不僅影響希望與家人團聚的人，還會影響職業選擇和勞動力規畫。

雖然綠卡被拒絕的具體數量尚不確定，但這些政策已經引起了雇主、大學、潛在移民的擔憂，NFAP警告這些綜合影響可能重塑未來四年的勞動力市場。

