前特檢史密斯眾院作證：起訴川普 證據確鑿 川普批「精神錯亂」

編譯盧炯燊／綜合報導
司法部前特別檢察官史密斯22日在眾院司法委員會的公開聽證上表示，「我們的調查得出確鑿證據，證明川普總統參與犯罪活動」。(美聯社)
司法部前特別檢察官史密斯(Jack Smith) 22日在共和黨主導的眾院司法委員會的公開聽證上，就他於2022年先後兩次調查及刑事檢控川普作證，堅稱他的做法並不考慮政治因素，也毫不後悔，強調任何人都不能凌駕於法律之上。

史密斯2022年11月由時任司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命，調查川普試圖推翻2020年選舉結果以及卸任後在私人的佛州海湖莊園囤積大量機密文件，最終提出刑事檢控。

綜合美聯社等報導，司法委員會主席、俄亥俄州共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)在聽證會上，指調查及檢控是一場政治秀，但委員會的最高階民主黨人、馬里蘭州的拉斯金(Jamie Raskin)反駁說，這一切都關乎法治。

史密斯作證時堅持起訴的決定，「我們的調查得出確鑿證據，證明川普總統參與犯罪活動」，又說「如果今天有人問我是否要根據同樣的事實起訴一位前總統時，不管他是共和黨人還是民主黨人，我都會這樣做」。

聽證會上的共和黨議員，多次將史密斯描繪成是過於激進的檢察官，認為他在調查過程中不受上級及法院的「約束」。

但史密斯講述了川普如何拒絕聽取顧問的說法，即選舉結果實際上並沒有被偷走；又說川普被起訴後，試圖讓可能指控他的證人噤聲及作出恐嚇。

當佛蒙特州民主黨籍眾議員巴林特(Becca Balint)問及，會否擔心川普政府會試圖起訴他時，史密斯馬上回答說，「我相信他們會竭盡全力這樣做，因為他們已經接到總統的命令」。

喬丹質疑史密斯的調查及起訴，目的是為了破壞川普2024年的競選。但史密斯反駁，指證據表明川普的行為，是推翻2020年大選的犯罪陰謀的核心，直指「這些罪行都是為了他自己的利益而犯下。國會大廈的襲擊事件是本案的一部分，如果沒有他就不會發生」。

與此同時，一直關切這場聽證會的川普，剛從瑞士達沃斯返回美國時就在社媒發文，稱「精神錯亂的傑克．史密斯應為其行為受到起訴」，又指他在聽證會犯了偽證罪但未列出證據。

川普還暗示，希望司法部長邦迪調查史密斯的行為。

川普 共和黨 司法部

