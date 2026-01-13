鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普總統（左）急於對任期就快屆滿的聯準會主席鮑爾（右）展開刑事調查，外界解讀可能是要對新任主席施壓，而鮑爾卸任後仍是理事。（路透）
川普總統（左）急於對任期就快屆滿的聯準會主席鮑爾（右）展開刑事調查，外界解讀可能是要對新任主席施壓，而鮑爾卸任後仍是理事。（路透）

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)多年以來面對川普總統抨擊時，一直避免衝突升溫。律師出身的鮑爾9日晚間收到大陪審團傳票之後，周末期間與幕僚協商討論應該如何回應，11日終於得到答案。11日晚間，鮑爾相當罕見地發布一支兩分鐘影片，指控川普政府以刑事起訴的威脅施壓，企圖逼迫聯準會降息。

鮑爾把司法部調查定調為針對聯準會獨立運作不受政治控制的正面挑戰。他在影片聲明中說，不會讓這起事件躲在暗處進行。

華爾街日報12日報導，聯準會主席遭到司法部刑事調查，在美國從來沒有前例。鮑爾影片傳達的訊息內容同樣前所未見，聲明裡充滿多年來他刻意避免的直率言論。

向來用字遣詞謹慎小心的鮑爾，11日在聲明裡以罕見的嚴厲語氣陳述，不再像以往評論白宮時採用外交辭令且刻意維持中立。他說：「聯準會為了服務公共利益，基於最良好的評估訂定利率，而不是遵從總統的偏好，結果因此面臨刑事起訴威脅。」

鮑爾讓問題浮上檯面，等於讓私下施壓的手段從此曝光。向社會大眾披露受到調查的決定，反映了鮑爾的信念：社會大眾有權知道正在發生什麼事。畢竟現任聯準會主席遭到起訴威脅，對於投資人或任何想要了解利率決策的人來說，都是重要訊息。

川普11日接受國家廣播公司周日新聞(NBC News Sunday)專訪時說，不知道司法部發傳票。川普說，司法部的任何刑事調查都與白宮跟鮑爾對利率存有歧見無關。

某些川普盟友原本樂觀評估，施壓手段將讓鮑爾屈服，在5月任期屆滿之前提早辭去主席職務，甚至離開聯準會理事會，如此一來川普便能為理事會填補空缺。鮑爾擁有獨立的理事任期，任期到2028年初截止。

報導指出，從11日發表的聲明影片看來，川普政府如果覺得鮑爾可能屈服，顯然是誤判。早在調查消息傳出前，鮑爾就聘請華府頂尖律師事務所威廉斯與康諾利(Williams & Connolly)擔任外部法律顧問。

司法部以聯準會的裝修工程有弊端為由，突然對聯準會主席鮑爾展開刑事調查。（路透）
司法部以聯準會的裝修工程有弊端為由，突然對聯準會主席鮑爾展開刑事調查。（路透）

