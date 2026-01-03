共和黨2026能否守住參院多數 取決喬治亞等5個州

2026年期中選舉將於11月3日投票；共和黨能否維持參議院多數黨地位，將取決於喬治亞、密西根、明尼蘇達、愛阿華和北卡州的選舉結果。(路透)

福斯新聞網29日報導，川普總統掌理白宮、共和黨 掌握參眾兩院多數席次的「鐵三角」局面能否維持，取決於2026年五州聯邦參議員 選舉，包括喬治亞州、密西根州、明尼蘇達州、愛阿華州、北卡羅來納州。

民主黨 喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)連任選舉面臨硬仗，川普2024年大選在喬州得票率領先2.2%。先前聯邦政府因為預算在國會卡關而停擺43天，堪稱喬州經濟命脈的航空產業受到重挫，奧薩夫對於預算包裹法案投下反對票。

目前共和黨陣營有九人打算參加初選，爭取代表共和黨出馬挑戰奧薩夫，包括希望換跑道的喬州聯邦眾議員卡特(Buddy Carter)與柯林斯(Mike Collins)。共和黨初選將於明年5月19日舉行。

彼得斯(Gary Peters)從2015年以來擔任民主黨密州聯邦參議員，但2020年連任時得票率僅贏1.7%。彼得斯已經宣布本屆任期結束即將退休，目前民主黨陣營有5人角逐初選。

報導指出，彼得斯席次空缺的爭奪戰，也是民主黨品牌是否對密州選民有吸引力的試金石。共和黨方面可能參加初選的挑戰者包括前任密州聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)。

民主黨明尼蘇達州聯邦參議員史密斯(Tina Smith)已宣布2026年不再爭取連任。史密斯2020年選舉時得票率48.8%，共和黨候選人路易斯(Jason Lewis)得票率43.6%，無黨籍候選人歐康諾(Kevin O'Connor)得票率5.8%。

報導指出，明州爆發大規模福利詐騙案讓共和黨找到闡揚論述的有利破口，不過當年投給歐康諾的5.8%選票2026年動向如何仍不明朗。可能參加共和黨初選的八人包括前美國職籃NBA選手懷特(Royce White)，民主黨明州聯邦眾議員克萊格(Angie Craig)與明州副州長弗拉納根(Peggy Flanagan)都傳出有意爭取史密斯席次空缺。

共和黨愛州聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)今年9月宣布不再尋求連任，消息傳出震驚華府。她在2020年選舉得票率有51.7%。共和黨愛州眾議員希恩森(Ashley Hinson)已宣布角逐參議員選舉。

共和黨北卡州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)即將退休，席次空缺可能上演共和黨全國委員會(RNC)前主席瓦利(Michael Whatley)與民主黨籍前北卡州州長庫柏(Roy Cooper)的激烈對決。