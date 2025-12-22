魯比歐保持風度、雙語回答 記者會風評佳 記者喊：膀胱快撐不住

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐日前表態如果范斯參選總統，他願意禮讓。圖為魯比歐19日舉行兩個小時的記者會，用雙語回答問題，全程輕鬆，頗受好評。（美聯社）
國務卿魯比歐(Marco Rubio)19日舉行年終記者會，全程站立超過2小時回答近50名國內外記者提問，從頭到尾沒有對媒體或提問本身口出惡言，甚至以西班牙語回應後也會再以英語說明，被美媒形容這樣尊重文明的態度與其他川普閣員形成鮮明對比。唯一讓現場記者叫苦連天的是，這場馬拉松式記者會讓人「又餓又憋」，紐約時報記者直呼「肚子一直叫，膀胱快撐不住」。

紐時描述，魯比歐在川普總統全國演說後舉行年終記者會，儘管被視為白宮公關操作的一環，但在華府仍是少見。多名資深記者表示，近年幾乎沒見過任何一位美國高層官員，能在公開場合連續應答超過2小時。

魯比歐19日在國務院簡報室內，回答廣泛外交議題，涵蓋加薩、日本、巴基斯坦、俄羅斯、委內瑞拉等。全程未指控任何記者帶有偏見，也未以川普政府慣用的「假新聞」說法回擊提問。面對以西班牙語提問的記者，他直接同樣回以母語西班牙語，再翻譯成英語說明。

國務卿魯比歐日前表態如果范斯參選總統，他願意禮讓。圖為魯比歐19日舉行兩個小時的記者會，用雙語回答問題，全程輕鬆，頗受好評。（美聯社）

魯比歐保持風度的同時，也成功避開多項敏感議題，包括川普是否會與委內瑞拉總統馬杜洛會面、美國如何定義哈瑪斯解除武裝、以及是否承認俄羅斯占領的烏克蘭領土等。

記者會也出現氣氛稍微輕鬆的片刻。當被問及俄羅斯是否可能防衛委內瑞拉時，魯比歐笑說莫斯科「在烏克蘭已經夠忙了」，還隔空向俄羅斯外長拉夫羅夫送上「聖誕快樂」。得知普亭當日稍早也召開長達4小時年終記者會時，魯比歐更開玩笑說：「他在搶我版面。」

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社群發文稱，這是「歷任國務卿中最長的記者會之一」，並強調川普政府「前所未有透明」。

長達兩個多小時的記者會意外成為記者叫苦原因。紐時形容，現場記者「肚子咕嚕叫、膀胱快撐不住」，卻仍得一路跟著魯比歐聽到最後。

魯比歐向來以隨和健談著稱，出訪海外時常主動延長接受提問時間，讓記者需要絞盡腦汁想新問題。

紐時稱，這樣的互動方式，與部分川普政府閣員形成鮮明對比，例如國防部長赫塞斯近期大幅限制媒體採訪，導致多名五角大廈記者繳回採訪證抗議。

