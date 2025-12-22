我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

川普提早進入選戰模式 打經濟牌盼助共和黨贏得期中選舉

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統提前在新年前夕進入選戰模式，19日在選情緊張的北卡羅來納州發表演說，大談自己的經濟政績。（路透）
川普總統提前在新年前夕進入選戰模式，19日在選情緊張的北卡羅來納州發表演說，大談自己的經濟政績。（路透）

面對聲望降低與共和黨在2026年期中選舉可能失去國會主導地位的危險，川普總統提前在新年前夕進入選戰模式，19日在選情緊張的北卡羅來納州發表演說，大談自己的經濟政績，希望選民相信他能帶領美國經濟重回正軌。

川普在演說中強調股市上漲、通膨降溫以及和藥商達成降價協議。他表示：「這些成就應讓我們贏得期中選舉。」尤其是通膨數字低於預期，他說道：「我早就告訴過你們。」

19日的演說是川普為挽回自己聲勢與共和黨選情的最新動作，他最近連續發表談話，強調在他的政策下，美國經濟前景大好。他指出油價下跌幫助通膨降溫、他的對等關稅政策為財政部帶來數以億計的關稅，並且促成外國政府承諾在美進行大規模投資。他同時也把一切經濟問題都歸咎於民主黨留下的爛攤子。

歷史學者與分析家指出，川普總統當初以雷霆之姿重返白宮，大幅擴張總統權力與重塑美國與世界間的關係。然而他盡管成為美國近代史上最有權勢的總統，可是就和美國其他總統一樣，逃不過在第二個任期的第二年開始跛腳的命運。

如今的共和黨已不再像川普剛上任時的鐵板一塊，由他牢牢掌控。在此同時，民調也顯示選民對物價持續升高、失業人口居高不下、激進的掃蕩移民政策不滿情緒日益升高。

根據路透/益普索(Reuters/Ipsos)民調，美國總統川普近日支持率下滑，只有33%的選民認同川普的經濟政策，39%的成年人認同川普施政表現，與11月中旬川普今年最低紀錄38%僅差1個百分點。

此外，盡管共和黨選民大都仍支持川普，但在最新民調中認為川普在經濟方面表現良好的比例己由本月初的78%降到72%，是今年來最低。

共和黨擔心，選民對經濟的不滿可能會拖累他們在期中選舉的聲勢，使他們無法在川普總統最後兩年任期繼續控制參眾兩院。

專家表示，隨著共和黨可能在明年11月期中選舉失去對國會的掌控，川普成為跛腳鴨的可能性大增，他的政策能否繼續貫徹，不無疑問。此外，如果民主黨贏得眾院的控制權，民主黨可能會第三度對川普發動彈劾行動。

川普 共和黨 期中選舉

上一則

淫魔檔案公布／挨轟刪掉16照 司法部重上網川普照片

下一則

紐時：川普將「帝王總統制」帶到新層次 美最接近君主集權時刻

延伸閱讀

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因
川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費