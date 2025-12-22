川普提早進入選戰模式 打經濟牌盼助共和黨贏得期中選舉

川普總統提前在新年前夕進入選戰模式，19日在選情緊張的北卡羅來納州發表演說，大談自己的經濟政績。（路透）

面對聲望降低與共和黨 在2026年期中選舉 可能失去國會主導地位的危險，川普 總統提前在新年前夕進入選戰模式，19日在選情緊張的北卡羅來納州發表演說，大談自己的經濟政績，希望選民相信他能帶領美國經濟重回正軌。

川普在演說中強調股市上漲、通膨降溫以及和藥商達成降價協議。他表示：「這些成就應讓我們贏得期中選舉。」尤其是通膨數字低於預期，他說道：「我早就告訴過你們。」

19日的演說是川普為挽回自己聲勢與共和黨選情的最新動作，他最近連續發表談話，強調在他的政策下，美國經濟前景大好。他指出油價下跌幫助通膨降溫、他的對等關稅政策為財政部帶來數以億計的關稅，並且促成外國政府承諾在美進行大規模投資。他同時也把一切經濟問題都歸咎於民主黨留下的爛攤子。

歷史學者與分析家指出，川普總統當初以雷霆之姿重返白宮，大幅擴張總統權力與重塑美國與世界間的關係。然而他盡管成為美國近代史上最有權勢的總統，可是就和美國其他總統一樣，逃不過在第二個任期的第二年開始跛腳的命運。

如今的共和黨已不再像川普剛上任時的鐵板一塊，由他牢牢掌控。在此同時，民調也顯示選民對物價持續升高、失業人口居高不下、激進的掃蕩移民政策不滿情緒日益升高。

根據路透/益普索(Reuters/Ipsos)民調，美國總統川普近日支持率下滑，只有33%的選民認同川普的經濟政策，39%的成年人認同川普施政表現，與11月中旬川普今年最低紀錄38%僅差1個百分點。

此外，盡管共和黨選民大都仍支持川普，但在最新民調中認為川普在經濟方面表現良好的比例己由本月初的78%降到72%，是今年來最低。

共和黨擔心，選民對經濟的不滿可能會拖累他們在期中選舉的聲勢，使他們無法在川普總統最後兩年任期繼續控制參眾兩院。

專家表示，隨著共和黨可能在明年11月期中選舉失去對國會的掌控，川普成為跛腳鴨的可能性大增，他的政策能否繼續貫徹，不無疑問。此外，如果民主黨贏得眾院的控制權，民主黨可能會第三度對川普發動彈劾行動。