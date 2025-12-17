我的頻道

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

美11月失業率攀至4.6% 4年新高 川普仍樂觀：更好的還在後頭

記者陳熙文／華盛頓報導
針對失業率增加，可負擔性危機加劇，副總統范斯(J.D. Vance)16日在賓州演講時呼籲民眾對川普政府降低生活支出的努力要有耐心，稱「羅馬不是一天建成的」。(路透)
川普政府16日公布最新的就業數據顯示，美國11月的失業率增至4.6%，為自2021年9月、新冠疫情衝擊期間之後的最高紀錄。「紐約時報」報導指出，美國薪資成長率也減緩，指很多美國人對經濟走向表示悲觀。

受到先前聯邦政府關門的影響，勞動統計局16日才公布11月的就業數據；由於數據延遲，普遍讓經濟學家和政策制定者對秋季的勞動市場感到困惑，難以評估在川普政府的關稅政策和收緊的移民政策的雙重影響下，勞動市場的受衝擊程度。

統計結果顯示，受惠於健康照護工作的增加(增4萬6300份工作)，11月共增加6萬4000份工作，但美國整體失業率從9月的4.4%攀升至4.6%；據統計，該失業率是自從2021年9月以來的最高數字。

另據「華盛頓郵報」報導，美國失業率今年持續走高，從1月的4%攀升至11月的4.6%，愈來愈多美國人，其中有部分是二次就業，很難找到工作機會；非裔美國人和青少年的失業率增加的幅度最高，而這些數據通常扮演經濟衰退的示警指標。

而11月的工作增加數字雖然高於預期，但只部分彌補10月的數字；川普政府今年年初刪減聯邦政府員工，提供延期辭職的優退方案，該方案於10月生效，衝擊到10月的工作數據，共減少105000份工作。

紐約時報指出，薪資的成長率也趨於平緩，緩和程度是自2021年以來首見；報導表示，愈來愈多美國人對經濟的走向表示悲觀，也擔憂未來的負擔能力(affordability)。

報導表示，很多分析師和政策制定者都希望11月的數據能提供當前經濟更清楚的解讀，但現在仍釋出混合的訊號。

此外，11月勞工數據除了運輸和倉儲的工作減少幅度最大，減少17700份的相關工作，製造業工作也持續走低，再度減少5000份，是連續7個月減少；紐約時報評論說，顯然製造業並未如川普政府所言，受惠於其引發的貿易戰。

不過新的數據並未影響到川普政府的樂觀立場，川普16日表示，他將於美東時間17日晚間9時向全國發表談話；川普表示，這一年對美國來說是很棒的一年，而更好的還在後頭(the best is yet to come)。不過，川普並沒有說明全國談話的內容。

副總統范斯(J.D. Vance)當天在賓州演講時則呼籲民眾對川普政府降低生活支出的努力要有耐心，稱「羅馬不是一天建成的」。

針對失業率增加，可負擔性危機加劇，副總統范斯(J.D. Vance)16日在賓州演講時呼籲民眾對川普政府降低生活支出的努力要有耐心，稱「羅馬不是一天建成的」。圖為他與夫人在一家慈善機構發放食物。(美聯社)

