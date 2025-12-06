推翻34年政策 ACIP不再建議新生兒打B肝疫苗

支持施打疫苗的民眾在CDC大樓外示威，要求延續現行的疫苗政策。（歐新社）

疾病防治中心 諮詢機構「免疫實踐諮詢委員會」(ACIP) 5日投票決定停止建議所有美國嬰兒在出生24小時內必須接種B型肝炎疫苗 。

成員多是小甘迺迪 挑選 引發強烈譴責

持反疫苗立場的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.） 6月時解雇該委員會原來17名成員，現任成員均由他親自挑選。眾多醫界和公共衛生領域領袖強烈譴責該委員會的新決定。

ACIP從1991年開始建議新生兒出生後立即接種第一劑B型肝炎疫苗。該準則推出後，兒童感染B肝比率下降99%，被廣泛認為是成功公衛措施。

出生當天是否接種 由父母及醫生決定

如今ACIP決定回歸30多年前棄用的公衛政策，只建議對母親檢測呈陽性和母親未接受檢測的新生嬰兒施打B肝疫苗；其他新生嬰兒出生當天是否接種B肝疫苗，由父母及其醫生決定。委員會並以8比3表決通過建議，若家庭決定嬰兒出生時不接種疫苗，應在嬰兒2個月時接種第一劑。

曾持續參與諮詢委員會及工作小組數十年的范德比大學免疫專家夏夫諾(William Schaffner)說：「現在這個團體根本無法做出正確決定。」委員會成員、達特茅斯學院(Dartmouth College)兒科教授梅斯納(Cody Meissner)表示他對該案投下反對票，「我們更改措辭會造成傷害。」

疾病防治中心代理主任歐尼爾(Jim O'Neill)稍後將決定是否接受ACIP建議；該中心過去幾乎都會採納諮詢委員會的建議。

B型肝炎是嚴重肝臟感染，大多數人病程不到六個月；但嬰幼兒染病可能發展出長期問題，導致肝衰竭、肝癌和肝硬化。該病毒透過成人性行為或共用注射毒品針頭傳播，也可由染病母親傳給嬰兒。

有數位小甘迺迪任命的委員主張，有關新生兒疫苗安全性研究有限，宜進行更大規模長期研究。但公衛專家指出，該委員會只關注接種疫苗對個人的利弊，忽略了疫苗接種在阻止可預防疾病於公眾傳播方面的作用。