快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

GAO揭詐團利用歐記健保騙錢手法 共和黨：不該延長補貼的鐵證

編譯周芳苑／綜合報導
聯邦報告指歐記健保容易遭到詐騙。圖為南卡羅來納州一處歐記健保的告示牌。(路透)
聯邦報告指歐記健保容易遭到詐騙。圖為南卡羅來納州一處歐記健保的告示牌。(路透)

國會的無黨派調查機構政府問責辦公室(Government Accountability Office, GAO)3日公布最新報告，具體揭露了詐騙集團如何騙取歐記健保(Obamacare)補貼；這篇報告使得共和黨不延長醫療保險費用補貼的立場更加堅定。

這份報告敘述詐騙集團以人頭設立醫療保險帳戶輕而易舉騙取歐記健保補貼。眾院預算委員會主席阿靈頓(Jodey Arrington)稱最新報告是「重磅炸彈」，因此沒有任何理由要繼續維持補貼和歐記健保。

政府問責辦公室報告稱，為了測試聯邦政府的防詐機制，該單位於2024、2025年健保計畫年度共設立了24個假帳戶，其中22個位被發現；光是2025年，政府每個月就為每個假帳號付出1萬餘元補貼。

對於民主黨主導的國會2021年增加歐記健保補貼、並且為許多低收入族群提供免費保險計畫，共和黨人士抱怨連連，如今政府問責辦公室的報告再次證實這些補貼已讓國會陷入混亂，他們更堅定反對延長補貼。

眾議院歲入委員會(House Ways and Means Committee)主席史密斯(Jason Smith)稱這份報告是鐵證，顯示在民主黨政策庇護下，支離破碎的健保系統讓數百億元流向保險公司。

這份報告發布之際，共和黨內部正針對補貼即將到期的因應之道爭論不休。有些人認為，除了有詐欺問題，這些補貼其實是給保險公司和富人的禮物； 2021 年所頒布法律首次將補貼保險擴大到收入超過貧窮線400%的人。

為控制成本，民主黨只將補貼延長至今年；國會預算辦公室表示，如果再延長10年，將耗資3500億元。

問責辦公室為了解詐騙氾濫情況，安排四人註冊2024年度健保，未提交任何公民身份、收入證明等必要資訊，結果這些申請人全部獲得補貼。該機構使用相同方式，安排另20人註冊2025年度健保，其中19人被核准加保，之後，由於GAO未能提供所需公民身分證明文件，其中1人投保資格被取消，另18個虛構保戶到今年9月仍有效。

GAO調查並發現多人使用同一社安碼註冊的問題，2023年同一號碼被重複用於125個以上的保單。

參議院將於下周就補貼延期進行投票，目前尚未達成兩黨協議。

歐記健保 醫療保險 詐騙集團

